DDS Poule des Vaderlands #2: Politici en BN’ers voorspellen uitslag Oranje – Oostenrijk

Net zoals bij het afgelopen duel van Oranje voorspelt de selectie van de DDS Poule des Vaderlands vanavond weer de uitslag van het Nederlands elftal, deze keer tegen Oostenrijk. De vorige keer bleken ze niet echt een glazen bol te hebben, want ze zaten er allemaal behoorlijk naast. Alleen Joost Eerdmans (JA21) kwam nog enigszins in de buurt met zijn voorspelling van 3-1 voor Oranje. Zullen onze voetbalgokkers deze keer dichter bij de juiste uitslag zitten?

De opstelling van de ´DDS Poule des Vaderlands´ is ongewijzigd en bestaat ook deze keer uit:

Fleur Agema (PVV), Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Caroline van der Plas (BBB), Robin Pors (The Vengaboys), Henk Westbroek (Legend), (La Vie) Jan Roos, Wybren van Haga, Joost Eerdmans (JA21), Machiel de Graaf (PVV) en Hendrikus van Velzing (FVD).

Caroline van der Plas denkt dat Oranje vanavond over Oostenrijk heen zal walsen. ¨Dat wordt een walk in the park¨, aldus de aanvoerster van de BoerenBurgerBeweging. Richard de Mos denkt dat Oranje nu ook wel de smaak te pakken heeft. ¨Nederland komt op dreef, Matthijs de Ligt is terug en Oostenrijk mist zijn belangrijke sterspeler¨, aldus De Mos.

PVV-verdediger Machiel de Graaf speelt opnieuw on save en denkt wederom dat Oranje niet verder komt dan een gelijkspelletje. Wat dat betreft hebben De Graaf en Joost Eerdmans (JA21) elkaar gevonden op het middenveld: Beiden voorspellen ze namelijk een 2-2 gelijkspel vanavond.

Richard de Mos (Hart voor Den Haag):

3-1 voor Nederland

Caroline van der Plas (BBB):

3-0 voor Nederland

Robin Pors (The Vengaboys):

2-1 voor Nederland

Henk Westbroek

2-1 voor Nederland

(La Vie) Jan Roos:

2-0 voor Nederland

Wybren van Haga:

3-1 voor Nederland

Joost Eerdmans (JA21):

2-2 gelijkspel

Machiel de Graaf (PVV):

2-2 gelijkspel

Hendrikus van Velzing (FVD):

2-0 voor Nederland