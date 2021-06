De beste spelers van Feyenoord ooit

We weten allemaal dat Feyenoord een aantal van de beste spelers in Nederland heeft gehad. Het maakt feitelijk niet uit of je liever een wedje waagt op een overwinning van jouw favoriete club of via onlinecasinozondervergunning.com, spanning is er altijd. Maar wie zijn volgens ons nou de beste spelers van Feyenoord geweest?

Coen Moulijn

Je krijgt niet zomaar de bijnaam “Mr. Feyenoord.” Hij speelde bijna 500 wedstrijden voor de club (487) en scoorde daar 84 maal. De ongekende publieksfavoriet was bijna weggegaan bij Feyenoord omdat hij een aanbieding kreeg van Barcelona. Hij kon op onnavolgbare wijze verdedigers passeren en was een begenadigde technicus. Er staat niet voor niets een standbeeld bij De Kuip van Coen.

Willem van Hanegem

De toevoeging van deze middenvelder bleek in 1968 echt het ontbrekende deel van de puzzel. Hij was niet bijzonder snel en kreeg de bijnaam ‘De Kromme’ vanwege zijn lichaamshouding. Maar dankzij zijn spelinzicht en zijn ongekende traptechniek had hij de snelheid ook niet echt nodig.

Rinus Israël

Het is natuurlijk wel frappant dat een van de iconen van Feyenoord is geboren en getogen in Amsterdam. Hij was een onderdeel van het centrale verdedigingsduo met Feyenoord samen met Theo “De Tank” Laseroms. Dit tandem stond er vooral om bekend dat ze behoorlijk hard konden ingrijpen. Natuurlijk was hij niet alleen een bikkelharde verdediger maar ook de rots in de branding.

József Kiprich

De Hongaar József Kiprich werd in het seizoen 1989/1990 als nieuwe spits gepresenteerd. Hij zag er misschien wat slungelachtig uit, maar al snel bleek dat hij een neusje had voor het doel. Hij kreeg al snel de bijnaam de Tovenaar van Tatabánya. Hij groeide ook uit tot publiekslieveling omdat hij een echte teamspeler was en buitengewoon bescheiden. Hij maakte het eerste doelpunt tegen MVV in de op dat moment mogelijk beslissende wedstrijd tijdens het seizoen 1992/1993.

Wim Jansen

Als we even terugblikken naar het grote Feyenoord uit het eind van de jaren zestig dan was Wim Jansen daar een cruciaal onderdeel van. Hij loste veel problemen op met zijn voetbal intelligentie en kon ook nog eens op verschillende posities spelen. Hij speelde in totaal 422 wedstrijden voor Feyenoord en als echte Rotterdammer was het dan ook een behoorlijke schok dat hij uiteindelijk ook nog voor Ajax te tekenen – de aartsrivaal. Natuurlijk is het uiteindelijk nog goed gekomen tussen speler en club, want hij is eerst nog trainer geweest bij Feyenoord en vervolgens technisch directeur.