De EU zet de aanval in op Nederlandse garnalenvissers : ‘We jagen ze de bijstand in’

Het Europees Parlement heeft afgelopen week het plan opgevat om de bodemvisserij zoveel mogelijk te slopen. Op dinsdag 8 juni nam het EP een initiatiefnota aan die resulteert in… een verbod op deze vorm van visserij. Hierdoor wordt het leven onmogelijk gemaakt voor Nederlandse garnalenvissers. En ja, met “het leven” bedoel ik precies dat. Want deze mensen zullen niet alleen hun familiezaken verliezen – bedrijven die al generaties bestaan! – maar ze kunnen daardoor natuurlijk ook niet meer hun hypotheek en andere vaste lasten van betalen.

Europa brengt onze vissers dus aan de bedelstaf.

En waarom? Nou, zogenaamd om arme schildpadjes te beschermen. Maar zoals garnalenvisser Henk Buitjes zegt tegen De Telegraaf is dat je reinste onzin. “Wij zijn een kleine groep vissers en we worden geslachtofferd,” zegt hij. “Natuurorganisaties dragen zogenaamde bewijzen aan, met filmpjes van zielige zeeschildpadden. Maar wij vangen helemaal geen schildpadden op de Noordzee.”

Met andere woorden, de zogenaamde reden – of eigenlijk: het excuus – om bodemvissers dit aan te doen is onzin. Een mythe. Een leugen. Want, get this, er zijn helemaal geen eens schildpadden in de Noordzee!

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (GvH) gaat dan ook helemaal los op dit dictatoriale nieuwe plan van Brussel. “Als dit initiatief wordt omgezet in beleid, is het over en sluiten voor de garnalenvissers in ons land. Er komt dan een einde aan generaties van visserijfamiliebedrijven, de hardwerkende vissers zelf jagen we de bijstand in,” zegt hij terecht. “Er wordt op emotie gespeeld, de feiten blijven onbelicht. Bovendien worden onze garnalenvissers horendol van de vele milieuregels. Er moet eens naar de vissers, als kenners van de zee, geluisterd worden.” Hij heeft Kamervragen ingediend over deze materie.

“Welke actie(s) gaat u ondernemen om in de bres te springen voor de Nederlandse garnalenvissers en ervoor te zorgen dat zij een toekomst hebben?” eist Van Haga te weten van de minister. En trouwens, stelt hij terecht, die parlementariërs in Europa hebben eigenlijk gewoon totaal geen weet van wat er nou precies gebeurt in de visserij; hoe dat allemaal werkt. Misschien dat Nederland dáár iets aan kan doen. “Wat kunt / wilt u doen om Europarlementariërs, die (veelal) in onwetendheid cruciale beslissingen nemen, zo snel mogelijk de broodnodige kennis bij te brengen?” vraagt hij. En tenslotte: “Heeft u de bereidheid om samen met garnalenvissers een actieplan voor behoud van de sector op te stellen, met daarin ook de ontrafeling van het woud aan (vaak onnodige) milieuregels waaraan de vissers moeten voldoen?”

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging denkt daar net zo over. “Ze zijn bezig onze kleine visserijbedrijven kapot te maken,” zegt ze tegen Omroep ON! “Het pulsvissen is verboden. Hartstikke duurzaam. Hartstikke goed voor het milieu. Nu wordt de bodem weer de pineut. We zijn bezig om onze kleine vissersfamilies, familiebedrijven, helemaal kapot te maken… Het is gewoon verschrikkelijk.”

“Het lijkt wel alsof alles dat met dierlijke producten te maken heeft weg moet van de groene organisaties,” gaat ze verder. “Onze vissers werken elke dag al eeuwen met de natuur, en dan komen er een stelletje van die natuur- en milieuorganisaties die er helemaal geen kaas van hebben gegeten, en die komen daar gewoon even een einde aan maken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar de EU heeft daar natuurlijk lak aan. Sterker nog, je krijgt onderhand de indruk dat het ze te doen is om de visserij te slopen. Want zielig. Voor de vissen dan, want ze hebben lák aan onze arme vissersfamilies.