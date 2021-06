De hele wereld staat op zijn kop: ‘Het seizoen heeft toch wel grote invloed op de verspreiding van corona’

Dit is natuurlijk nauwelijks te geloven. Echt. Maar de mainstream media geven nu ook toe dat het “seizoenseffect” toch wel significant is op corona. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford. Sterker nog, zomerweer vermindert de besmettingscijfers zomaar met… 40 procent. Dat zijn enorm significante cijfers.

De Telegraaf is dan ook heel erg blij en natuurlijk onder de indruk van dit “nieuws.”Dat is bijzonder veel. Meer dan bijvoorbeeld de beslissing om scholen te sluiten, of om bijeenkomsten te verbieden met meer dan honderd mensen,” stelt de krant.

Wiskundige Jan Kulveit van de universiteit van Oxford zegt in de studie: “Als we onvoldoende rekening houden met de seizoensgebondenheid van het virus, kan dat leiden tot ernstige beleidsfouten. En het kan ervoor zorgen dat we soms te rooskleurige vooruitzichten scheppen.”

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano is ook heel erg onder de indruk. Goh, dat is “wel erg hoog” stelt hij. “Onze schattingen zaten rond de 20 procent, maar het is moeilijk meetbaar” zegt hij.

Wat een nieuws. En het gekke is… sommige mensen schreven hier in september 2020 al over. Want anders dan de zogenaamde ‘journalisten’ van de ‘mainstream media’ hebben dat soort mensen a) wel iets dat we ook wel gezond verstand noemen en b) de moed om onderzoek te verrichten.

En dus kon deze man die bekendstaat vanwege zijn peilingen maanden geleden al schrijven: “Er zijn heel duidelijk regionale patronen zichtbaar, wat aangeeft dat de verspreiding van het virus duidelijk samenhangt met het weer in die regio’s. Mijn start van de data-analyses over de verspreiding van COVID-19 kwam doordat ik eind februari – begin maart zag dat het virus zich eigenlijk alleen aan het verspreiden was in de gebieden met een bepaald winterweer. Dat bleek zich voor te doen boven de 30 graden noorderbreedte bij temperaturen tussen de 4 en 12 graden en een specifieke luchtvochtigheid van onder de 6g/kg.”

Dat zijn natuurlijk allemaal waarden die veranderen – niet schrikken – in de zomer.

In augustus van vorig jaar, dus een maand voor bovenstaande citaten, merkt hij dat ook al op, dit omdat hij gewoon zag wat er in Brazilië gebeurde. Ook in dat geval keek hij naar – niet schrikken! – de cijfers en andersoortige statistieken.

Maar goed, nu is het bevestigd door wetenschappers uit Oxford en dus kunnen ‘journalisten’ dat veilig naäpen. Wat zullen ze trots zijn op zichzelf.