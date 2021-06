De stad zonveilig ontdekken: 4 tips

Met de versoepelingen in zicht kunnen we er deze zomer misschien weer wat meer op uit. Dat is fijn, want er is een erg warme zomer voorspeld. Maar dat betekent wel dat, wanneer je een dagje weggaat, je veel tijd in de zon zult doorbrengen. Jezelf goed beschermen tegen deze felle zon is dan erg belangrijk. Lees in dit artikel hoe je dit doet!

Smeren, smeren, smeren!

Het eerste wat je doet om jezelf te beschermen tegen de zon is natuurlijk zonnebrandcrème aanbrengen op je huid. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar veel mensen vergeten dit te doen. Of ze denken dat dit alleen nodig is wanneer je op het strand of in het zwembad gaat zonnebaden. Kies voor een zonnebrandcrème met factor 15 of hoger. Houd in de gaten dat zonnebrandcrème zo’n 3 jaar goed blijft. Het is dan ook handig om altijd een klein flesje in je tas te stoppen. Ga je het water in? Kies dan natuurlijk voor een waterbestendige variant.

Niet alleen in de zon

Het beschermen van je huid houdt niet op na het aanbrengen van zonnebrandcrème. Wanneer je de hele dag in de zon hebt doorgebracht is het goed om je huid goed te verzorgen. Ga op zoek naar een hydraterende, verzorgende crème die je lekker vindt. Australian Bodycare heeft bijvoorbeeld veel keuze op dit gebied. Daarnaast het goed om na zo’n dag in de zon genoeg water te drinken. Je lichaam kan uitgedroogd zijn zonder dat je er zelf erg in hebt.

Huid bedekken

Je wil natuurlijk graag bruin worden, maar als je van jezelf weet dat je op bepaalde plekken van je lichaam snel verbrandt dan is het aan te raden om deze lichaamsdelen tijdens een dagje weg te bedekken. Kies bijvoorbeeld voor een T-shirt in plaats van een mouwloos shirtje om je schouders te bedekken. Verbrandt je gezicht heel snel? Er zijn tegenwoordig erg veel leuke hoofddeksels waar je je gezicht mee kunt beschermen. De strohoed is weer helemaal terug van weggeweest, bijvoorbeeld!

Vergeet je ogen niet

Veel mensen vergeten dat ook de ogen beschermd moeten worden tegen de zon. Uv-straling is erg slecht voor je ogen en kan de kwaliteit van je zicht snel aantasten. Daarnaast heb je bij lange blootstelling aan Uv-straling meer kans op staar of maculadegeneratie. Het nare aan deze aandoeningen is dat je pas op latere leeftijd klachten krijgt wanneer het eigenlijk al te laat is. Draag, wanneer de zon schijnt, dus altijd een zonnebril of bescherm je ogen door het dragen van een pet. Kijk niet recht in de zon en probeer van tijd tot tijd ook eens in de schaduw te zitten in plaats van in de zon. Bijvoorbeeld als je op een terrasje zit!