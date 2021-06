Dictatoriale avondklokdrammer Grapperhaus kon het niet bommen hoe legaal het was: ‘Discussie nu einde oefening!’

Uit interne mails blijkt dat CDA-minister Ferdinand Grapperhaus wél degelijk op de hoogte was van de juridische manco’s van zijn felbegeerde avondklok. Grapperhaus had verder helemaal geen zin in discussies over de legitimiteit van zijn draconische wetsvoorstel, kritische Kamerleden kregen simpelweg niet de kans om hierover te discussiëren.

Uit intern mailverkeer – in handen van EenVandaag – blijkt maar weer eens dat Grapperhaus de democratische processen in ons land zeer irritant vindt. Toen de avondklok steeds meer een reëel geacht middel werd voor het kabinet en Grapperhaus het wetsvoorstel moest voorbereiden werd hij tijdig gewaarschuwd voor de wankele juridische basis. Het mocht echter niet baten, er was haast bij én de wet moest daarom zo snel mogelijk van kracht.

De minister had totaal geen zin in kritische, langdurige juridische Kamerdebatten over de avondklok én besloot daarom om een wet te gebruiken die eigenlijk alleen bedoeld is voor noodsituaties waarin acuut moet worden gehandeld – bijvoorbeeld wanneer de Deltawerken het ineens zouden begeven. Zowel vanuit de Tweede Kamer als intern was er kritiek op deze beslissing. Nota bene partijgenoot én jurist Chris van Dam – die later via onverkiesbare plek op de CDA-kieslijst werd weggefunctie-elderst – gaf achter de schermen aan dat de juridische basis ontbrak voor de avondklok.

Werd er naar hem geluisterd? Nee. Het kon Grapperhaus allemaal vrij weinig schelen. in een interne mail gaf hij zelfs aan zich bewust te zijn van de wankele basis. Een topambtenaar had hem hier ook over ingelicht:

“Discussie nu is einde oefening. Probleem is bekend. We denken de gekozen route juridisch te kunnen onderbouwen. Landsadvocaat meende dat ook – al zei hij dat het zou kunnen afhangen van welwillende opstelling van rechter.”

Grapperhaus is dus akkoord gegaan met de invoering van een zeer ingrijpende wet die in feite nul juridische basis had. Tot overmaat van ramp weigerde hij hier in gesprek over te gaan. Onder het mom van ‘crisistijd’ heeft hij het parlement brutaalweg gepasseerd. Wat natuurlijk een grove schande is voor onze democratie.

Het is ook weer kenmerkend voor de bestuurders onder de kabinetten van Rutte. Het parlement, met al z’n goede bedoelingen, wordt gewoon keer op keer bewust genegeerd en buitenspel gezet. Dat Grapperhaus in de discussies rondom de avondklok hetzelfde deed, mag ook eigenlijk geen verbazing meer wekken.