Doe-het-zelf-weekend voor VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie is mislukt: geen coalitie

De taak die kabinetsinformateur Mariëtte Hamer de belangrijkste partijen dit weekend had meegegeven – ga zelf een doorbraak forceren – is niet volbracht. De zes partijen die in de race zijn om tezamen een coalitie te smeden, hebben nog geen panklare coalitie die aan de onderhandelingen kan beginnen te deelnemen. Het “plan A,” zoals Hamer dat noemde, is daarmee mislukt.

De patstelling tussen VVD en CDA enerzijds, en PvdA en GroenLinks anderzijds is nog altijd niet opgeheven. De centrum-rechtse partijen willen alleen met één linkse partij afzonderlijk vergaderen, maar de bewegingen van Jesse Klaver en Lilianne Ploumen houden aan elkaar vast: allebei in het kabinet, of allebei niet. Ook de overgebleven combinatie, met de ChristenUnie, heeft nog geen werkbare meerderheid: D66 blokkeert voorlopig deze variant.

Mariëtte Hamer zal nu overgaan op plan B. Wat dat inhoudt, heeft de informateur nog niet willen delen, om “plan A” de grootste kans van slagen te geven.