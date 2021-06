Door de NPO om de tuin geleide minister Slob roept VPRO op matje: ‘Er moet opheldering komen’

De zeer gewiekste D66-leider Sigrid Kaag en de VPRO hebben minister Arie Slob aardig voor schut weten te zetten. Afgelopen december ontkende de minister nog stellig dat D66 enige invloed zou uitoefenen op de Kaag-documentaire. Achteraf blijkt hier niks van te kloppen, D66 was nog net niet de regisseur van de matige propagandafilm. Opnieuw is Slob om de tuin geleid door de NPO, want hij wist simpelweg niet beter.

Arie Slob mag nu al enkele jaren de klappen opvangen voor de grove blunders die worden gemaakt door de NPO. In feite is de hele Kaag-affaire een uiterst treurig verhaal voor de minister. Het laat namelijk zien dat hij totaal geen controle heeft over de NPO, keer op keer lopen ze hem te misleiden. Hij mag zich vervolgens wel in allerlei bochten wringen om de NPO voor de zoveelste maal te redden.

Dat de NPO Slob continu mis- en gebruikt valt ook columnist Marianne Zwagerman op.

Zoveelste keer dat Slob door de NPO wordt geschoffeerd en om de tuin geleid. https://t.co/LH8HTAkQ5V — Marianne Zwagerman (@mariannezw) June 30, 2021

Als laatste redmiddel om zijn eer te herstellen zal Slob de VPRO nog wel op het matje roepen, want hij wil tekst en uitleg waarom de omroep gelogen heeft tegenover de minister. In december zat hij de documentaire nog vurig te verdedigen tegenover kritische verwijten van de PVV. Het sneue aan deze verdediging is dus nog wel dat Slob gewoon niet alle informatie tot zijn beschikking had. De VPRO had een gewoon een onzin verhaal verkondigd aan de minister en stellig belooft dat D66 op geen enig moment invloed had op het tot stand komen van de documentaire. Slobs grootste fout was om de omroep op zijn blauwe ogen te geloven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De VPRO en D66 hebben alle aantijgingen stellig ontkend, maar zijn nu toch maar mooi tegen de lamp aangelopen. Het bevestigt nog maar eens welke partijen de touwtjes in handen hebben in Hilversum. Ondertussen moet Slob dus erkennen dat hij opnieuw is misleid door de NPO. Wat nogal een treurig gegeven is.