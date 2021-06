Video! Kaag-documentaire stelt PVV’er Bosma in het gelijk: ‘Er is geen verschil tussen NPO66 en D66. Ze helpen elkaar!’

De onthullingen rondom de documentaire van D66-leider Sigrid Kaag stellen PVV-Kamerlid Martin Bosma in het gelijk. Al jaren is de PVV’er uiterst kritisch op de gang van zaken bij de NPO. Veelvuldig heeft hij gesteld dat de NPO in bed zou liggen bij D66 en andere kartelpartijen. Door het puike werk van GeenStijl heeft de politicus gelijk gekregen. “Ik zie gewoon hoe D66 is verweven met NPO66”, aldus Bosma.



Al jaren is PVV-politicus Bosma uiterst kritisch op de NPO. En met een reden: bepaalde politieke partijen en smaken zijn verweven met de Hilversumse media. In de ogen van Bosma mag de NPO zich allesbehalve onafhankelijk noemen – en liever vandaag dan morgen ziet hij nog een sanering van de NPO tegemoet.

Nu met het schandaal van Sigrid Kaag en de VPRO krijgt Bosma gelijk – en PVV-leider Wilders ook met zijn aantijgingen dat bepaalde journalisten “tuig van de richel” zijn. Voor hem was dit uiteraard geen verrassing:

“Hij heeft gelijk gekregen [Geert Wilders]. Ik zie heel weinig integriteit. Ik zie gewoon hoe D66 verweven is met NPO66. Dat er eigenlijk geen verschil meer bestaat, het is helemaal in elkaar opgegaan. Ze helpen elkaar, ze geven elkaar geld. Ze werken voor elkaars campagne én daar zie je dus heel veel tuig van de richel.”

Het mooiste aan deze heftige onthulling is met name het stilzwijgen van de “coalitie, mediawoordvoerders en GroenLinks”, aldus Bosma. Ze zitten namelijk als een kat in het nauw, want ze weten dat ze nu openlijk tegen de lamp zijn aangelopen. De politicus zegt hierover:

“Ze zitten met de vingers tussen de deur. Omdat nu gewoon weer duidelijk is hoe dat verweven is, de media en de politiek. Het is echt héél eng wat hier aan de hand is.”

De kwestie Kaag/NPO zal de gemoederen nog wel een tijdje bezig houden. Bosma gaat hier nog kritische vragen over stellen in commissies en de politicus kennende gaat hij wel de onderste steen naar boven halen. We kunnen Bosma wel vertrouwen met de taak om deze beerput te legen, want als geen ander wijst hij ons al jaren op de enge relatie tussen de politieke elite en Hilversum. ‘Onafhankelijkheid’ en ‘integriteit’ waren jarenlang toverwoorden om kritiek te weren, maar niet langer zal dat werken. De betekenisloosheid van deze woorden zijn met de onthullingen bewezen.