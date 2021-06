Duitsland pakt antisemitisme aan, regering wil verbod op Hamas-vlag

De Duitse regering wil de vlag die Hamas-aanhangers gebruiken tijdens pro-Palestijnse demonstraties verbieden. Het voorstel werd gedaan door de partij van bondskanselier Angela Merkel, het CDU, en kreeg steun van alle coalitiepartijen.

In zo’n beetje alle landen waar pro-Palestijnse demonstraties werden gehouden was er ook sprake van antisemitisme, maar in Duitsland gingen de ‘demonstranten’ toch wel een stapje verder, zo meldt De Kanttekening. Kennelijk heeft het land ook flink wat Hamas-aanhangers binnengehaald toen ze hun immigratiebeleid aan het schaffen waren en daar zijn de Duitsers nu toch niet zo blij mee.

In de afgelopen jaren werd er in Duitsland gedaan alsof het oplaaiende antisemitisme vooral uit extreemrechtse hoek kwam en leek men een oogje toe te knijpen als het toch om andere groeperingen leek te gaan. Het voorstel om Hamas-vlaggen te verbieden is voor de Duitse regering dan ook de meest politiek correcte manier om een deel van het probleem wél aan te pakken, maar een daderprofiel te vermijden.

Als het voorstel wordt aangenomen zal dat er in ieder geval toe leiden dat er wordt opgetreden als zo’n pro-Palestijnse demonstratie weer eens foute figuren aantrekt. Want anders dan in Nederland, waar enkele jaren geleden nog gewoon IS-vlaggen door de straat wapperden, heeft Duitsland zichzelf een haast heilige taak opgelegd om antisemitisme te bestrijden en de wereld te laten zien dat ze nooit meer zo laag zullen zinken als vroeger.