Efteling gaat ‘racistische’ Monsieur Cannibale-attractie uit het pretpark slopen

De Efteling gaat de meest omstreden attractie uit het pretpark verwijderen. Na meer dan dertig jaar valt het doek voor de Monsieur Cannibale, een in 1988 geopende draaimolen waarin de bezoekers niet alleen helemaal rond de as van de molen worden gedraaid, maar ook in karretjes zitten die zelfstandig pirouettes draaien.

Het Kaatsheuvelse attractiepark vindt het tijd voor een upgrade, en dus valt het doek voor de draaimolen die aangekleed is rondom het thema kannibalisme. De karretjes hebben de vorm van kookpotten, en bij de ingang staat een grote donkere kok met een botje door zijn neus. Vanwege de thematiek is in de afgelopen jaren de attractie vaak als ‘racistisch’ betiteld door linkse actievoerders, maar in 2014 ook door de Wall Street Journal.

De critici trekken uiteindelijk aan het langste eind. Directeur Fons Jurgens stelt dat “nu” de tijd is om de Monsieur Cannibale onder handen te nemen. “Om straks in het nieuwe gedeelte bij het Eftelinghotel te komen, moeten we eerst de looproute daarheen in orde maken,” aldus Jurgens. De omstreden attractie staat precies op de plek van die beoogde looproute, en moet dus wijken.

De Efteling is van plan Monsieur Cannibale elders weer op te bouwen, maar dan rondom een geheel ander thema: het sprookje van Sindbad de Zeeman.