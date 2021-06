Efteling-liefhebbers vrezen sloop van volgende attractie – Holle Bolle Gijs: ‘Fat shaming’

Fans van de Efteling vrezen dat na het verdwijnen van de Monsieur Cannibale-attractie ook andere vaste waarden van het Kaatsheuvelse attractiepark op het punt staan om te worden verwijderd uit het park, vanwege een vermeend hoog kwetsgehalte. Monsieur Cannibale, die ‘racistisch’ zou zijn, wordt na de zomervakantie ingewisseld voor Sindbad de Zeeman.

De familie van tv-recensent Angela de Jong zal de Efteling wel blijven bezoeken, maar is bedroefd dat hun favoriete attractie verdwenen is. En ze vrezen dat meer figuren op het punt staan geschrapt te worden. Presentatrice Welmoed Sijtsma vroeg gisteren bij Op1 aan De Jong: “Jort vroeg zich nog af hoe het nu verder moet met Holle Bolle Gijs qua fatshaming.” De Jong vermoedt het ergste: “Dat is het volgende, denk ik.”

Ook zanger Henk Westbroek vreest dat het laatste uurtje heeft geslagen voor de gulzige, pratende prullenbak in de vorm van een ‘stevige’ jongeman: “Persoonlijk vind ik het aanstootgevend en ben ik diep gekwetst dat de Efteling vraatzucht propageert; in de vorm van Holle Bolle Gijs. Opzouten daarmee,” aldus de sarcastische muzikant.