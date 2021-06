Energieleverancier moet extra stroom inkopen wegens zonsverduistering: ‘Anders kortsluiting en stroomuitval’

Energienetbeheerder TenneT heeft honderden megawatt aan energie ingekocht van gascentrales. Stroom dreigt anders massaal weg te vallen morgenmiddag, wanneer zich een zonsverduistering voordoet. De energieleverancier is de laatste jaren sterk afhankelijk geworden van zonnepanelen, en dat eist zijn tol tijdens een zogeheten eclips.

Noodgedwongen moet het bedrijf daarom aankloppen bij gasleveranciers om te kunnen voldoen aan de energievraag van morgen. Een woordvoerder verklaart: “Als het donderdag een zonnige dag is, kan er een kortstondige dip van 800 megawatt komen. Dat is meer dan het stroomverbruik in Amsterdam,” zo wordt de stap om elders bij te kopen uitgelegd: “Als je dat niet opvangt, kan dat zorgen voor kortsluiting en dus een tijdelijke stroomuitval.”

In totaal heeft TenneT 400 megawatt besteld. De andere 400 megawatt hoopt de netbeheerder uit eigen voorraad te kunnen leveren aan de aangesloten huishoudens en bedrijven.

