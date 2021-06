Faalhaas-staatssecretaris Van Huffelen wil na maanden gepruts tóch “andere aanpak” afwikkeling toeslagenaffaire

Bij D66-staatssecretaris Alexandra van Huffelen is ineens een lichtje gaan branden: de huidige ‘hersteloperatie’ voor gedupeerde toeslagenouders moet snel veranderen. Al maandenlang weet Nederland dat de gedupeerden in veel gevallen nog in onzekerheid leven en nú pas erkent de staatssecretaris dat een andere aanpak misschien wel handig is. Het is gewoon schandalig om dit nu pas te erkennen.

Nadat vele ouders in de toeslagenaffaire jarenlang zijn gepest en gediscrimineerd door de Belastingdienst en het kabinet diep door het stof is gegaan lijkt er tot op heden niet al te veel te veranderen voor ze. De radicale omslag – ook wel bekend als de ‘nieuwe bestuurscultuur’ – is er nooit gekomen. De politiek eindverantwoordelijken zijn niet afgetreden. Schadevergoedingen laten maar op zich wachten, en al langer zijn er signalen dat het huidige systeem van uitbetalingen gewoon niet erg goed werkt. Daarbovenop verloopt het onderzoek naar andere mensen die mogelijk ten onrechte op een zwarte lijst ook niet erg vlotjes.

RTL Nieuws komt met treurig nieuws: waar Alexandra van Huffelen vorig najaar nog riep dat eind dit jaar meer dan 8000 gedupeerden geholpen zouden zijn met een beoordeling staat de teller volgende maand waarschijnlijk pas op 2300 – dat is 1200 minder dan gepland. Oftewel dit is het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt wat voor een incompetente overheid wij wel niet hebben, en dan zeker wat betreft de Belastingdienst.

Nu we enkele maanden verder zijn realiseert de D66-bestuurder zich pas dat de huidige aanpak een grote flop is. Wat natuurlijk een grote klap in het gezicht is van al die gedupeerden. Zij hadden uiteraard gehoopt deze ellende zo snel mogelijk achter zich te kunnen laten, maar met al die oplopende vertragingen kan het nog wel een tijdje gaan duren. Ondertussen maakt men zich bij de overheid zorgen om honderdduizenden mensen die hun belastingaangifte alsnog kunnen aanvechten omdat ze op een zwarte lijst staan.

De Belastingdienst heeft er door mismanagement één grote zooi van gemaakt en doordat we nog steeds zitten opgescheept met een uiterst incompetent kabinet stapelen de problemen zich in rap tempo op. Wat voor veel mensen slecht nieuws is, maar voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire gewoonweg rampzalig. Ondertussen moeten we niet verwachten dat een volgend kabinet het beter gaat doen. We stevenen af op een kabinet-Rutte IV. Dus nog méér van hetzelfde. Wat een schande voor iedereen die zo zwaar gedupeerd is door de mannen en vrouwen van Alexandra van Huffelen.