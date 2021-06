Femke Halsema doet de Telegraaf deels in de ban: ‘Als ze bellen, ben ik een beetje druk’

Femke Halsema heeft als burgemeester van Amsterdam de Telegraaf nooit echt vergeven om de wijze waarop de krant heeft geschreven over de affaire waarbij haar destijds 15-jarige zoon in aanraking kwam met de politie, omdat hij had ingebroken op een woonboot.

Komt het nog goed tussen #Halsema en De Telegraaf? “Er zal ze geen strobreed in de weg worden gelegd”, maar wat als ze om een interview vragen? “Het kan zijn dat ik dan een beetje druk ben.” #collegetour pic.twitter.com/I4LKwJ6Un5 — Twan Huys (@Twan_Huys) June 8, 2021

In College Tour meldde de GroenLinks-politica dat zij weliswaar “volstrekt professioneel” wil blijven tegenover alle media, neemt zij het de journalisten die het nieuws over haar zoon brachten toch wel degelijk iets kwalijk. Halsema zei: “Mijn woordvoerders hebben buitengewoon goed contact met journalisten en that’s it.”

Ook met de Telegraaf. Maar persoonlijke interviews met de burgemeester van de grootste stad van Nederland kunnen ze echter vergeten. Als ze bellen, dan krijgen ze geen afspraak: “Nou, het kan zijn dat ik dan een beetje druk ben. Ja… Mijn persoonlijke relatie met journalisten die mijn kind hebben gekrenkt, heb ik even onderbroken.”

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!