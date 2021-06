Filmje! Stephan van Baarle (DENK) wil halal eten in het Kamerrestaurant

Stephan van Baarle van DENK heeft een vraag voor de Kamerorganisatie. Is het niet mogelijk, vroeg hij, om voortaan ook halalvoedsel aan te bieden in het restaurant?

Kijk, wat leuk! Multireligionisme in actie in de Tweede Kamer:

GeenStijl-hoofdredacteur Bart Nijman vindt het een heel vervelend verzoek van DENK’er Van Baarle. Dat is tenminste de teneur van zijn tweet hierover. Hoewel ik voor de scheiding van religie en politiek ben heb ik wel een vraag: wat is hier het probleem eigenlijk mee? Ik zie reacties van mensen die stellen dat “integreren in Nederland ook is, vreten wat de pot schaft.” Maar dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Dat heeft niets te maken met religie. En trouwens, er zijn ook Néderlanders – geboren Nederlanders, zowel allochtonen als autochtonen – die islamitisch zijn, en die dus halal willen eten.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

“Mag ik alsjeblieft halal eten zoals mijn religie voorschrijft” heeft echt helemaal niets te maken met integreren.

Sterker nog, dit Van Baarle en zijn maten niet toekennen is niet meer of minder dan moslimpje pesten. Ik begrijp dat dit tegenwoordig heel bon ton is in sommige kringen – je ziet de quasi-politiek-incorrecte typetjes daar voltijds mee bezig zijn zodat mensen denken dat ze heel rebels zijn terwijl ze op de echt belangrijke onderwerpen altijd braaf binnen de lijntjes kleuren – maar het is natuurlijk waanzin.

In Nederland zijn er twee grote religies: het christendom en de islam. Dan zijn er kleinere religies als het hindoeïsme, boeddhisme en het jodendom. Die mensen zitten ook in de Kamer. Het is daarom totaal normaal dat er in het Kamerrestaurant rekening wordt gehouden met de religieuze overtuigingen van die mensen. Niet alles hoeft halal en koosjer te worden. Maar een deel, zodat joden en moslims ook vlees kunnen eten? Natuurlijk. Het is zelfs totaal belachelijk dat dit niet al lang het geval is.

En ja, ik realiseer me dat dit me ongetwijfeld op boze mailtjes en tweets zal komen te staan van mensen die moslim pesten tot hobby hebben gemaakt, maar dat interesseert me geen bal. Dit is niet meer of minder dan gezond verstand én van het hebben van goede manieren.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus, hop, Tweede Kamer, doe eens snel wat koosjer- en halalvoedsel regelen voor joodse en islamitische Kamerleden en medewerkers. Want ja, allebei de groepen zijn vertegenwoordigd, zowel in de Kamer als achter de schermen bij de fracties. Het is dus niet meer dan fatsoenlijk om daar rekening mee te houden.