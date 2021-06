Filmpje! Harde confrontatie tussen De Jonge en Van Haga over vaccineren van kinderen: “Ronduit misdadig!”

Tijdens het debat over de strijd tegen het coronavirus is onafhankelijk Tweede Kamerlid Wybren van Haga losgegaan op minister Hugo de Jonge. Want, zei Van Haga, de “obsessie” van de minister om kinderen te vaccineren tegen het coronavirus is, gezien de risico’s die zij lopen door het virus in vergelijking met de risico’s op bijwerkingen van het vaccin, “ronduit misdadig.”

Van Haga zei tegen De Jonge dat er altijd een afweging gemaakt moet worden tussen het nut van het vaccin aan de ene kant, en risico’s van mogelijke bijwerkingen aan de andere kant. De CDA-minister noemde dat zelf heel vrolijk een “nutrisicobepaling.” Welnu, zei Van Haga, kinderen “worden niet ziek, de overdracht asymptomatisch is nihil. Waarom zou je dan kinderen vaccineren?”



Het antwoord op die vraag van De Jonge was dat er “een aantal argumenten” is om dat toch te doen. “Het eerste argument is een epidemiologisch argument. Dus je doet het niet zo zeer voor het individu, je doet het voor het collectief om een zo hoog mogelijke groepsimmuniteit op te bouwen en een zo homogeen mogelijke vaccinatiegraad te krijgen onder alle groepen, zodat de kans dat het virus nog rond kan gaan en daarmee die mensen kan blootstellen die niet gevaccineerd zijn of waarbij vaccinatie niet werkt, om die kans zo klein mogelijk te maken.”

Dat zou volgens De Jonge betekenen dat er in het najaar mogelijk nog wel een golfje komt, “maar dat daar geen golf van ziekenhuisopnames achter vandaan komt en daar heeft de hele samenleving profijt van.”

Daarnaast, ging De Jonge verder, heb je wat hij het “maatschappelijke argument” noemt. Dit houdt verband met de regel dat “een besmetting in de klas betekent, de hele klas naar huis…” Dus: als we ze nou vaccineren dan is de kans kleiner dat jongeren het krijgen en dat klassen dus verplicht naar huis moeten als één iemand besmet raakt.

En daar zit hem nou juist de kneep, aldus Van Haga. Want geen van de argumenten van De Jonge is “om jongeren te beschermen tegen het virus.” “Ik denk dat je het doet voor jezelf,” zei Van Haga. “Als je kwetsbaar bent moet je jezelf vooral vaccineren, vrijwillig, prima. Maar je doet het niet voor een ander, en zéker niet bij kinderen die zelf totaal geen last ervan hebben, van corona, hooguit een snotneus, is het totaal buiten de orde om die kinderen te vaccineren.”

Daar komt bij, zei Van Haga, dat de kans op myocarditis volgens hem 1 op de 15.000 is. “Dus je krijgt dan toch een risicoafweging waarbij de kans op risico’s bij vaccinatie groter worden dan het nut…. Dit is echt een rare redenatie dat je het voor anderen doet. Dat maatschappelijk argument, dat is gewoon niet waar!”

De Jonge was het daar niet mee eens. Volgens de minister doe je vaccinatie juist wél voor een ander. Want, zei hij, de kans dat hijzelf óf Van Haga een coronabesmetting met de dood moeten bekopen is minimaal. Ze zullen er even flink van ziek zijn mogelijk, maar daarna zullen ze naar alle waarschijnlijkheid al rap weer herstellen. Maar tóch laten ze zich vaccineren. Waarom? Nou, niet alleen voor zichzelf, maar ook zodat ze niet het virus kunnen krijgen en vervolgens kunnen overdragen aan een ander. Het is dus een sociale daad van ze. “En dat geldt zeker ook voor jongeren, natuurlijk,” voegde hij daar aan toe.

Van Haga vond dat volstrekt bezopen. Hij en De Jonge leven, zei hij, blijkbaar in “parallelle” werelden. Hij vaccineert zich wel degelijk voor zichzelf. En jongeren “lopen geen risico, en die beschermen ook helemaal niemand anders.” Onder jongeren zijn er dan ook heel andere oplossingen, te weten de aanpak zoals bij de griep. “Als jij een snotneus hebt, en je hebt griep, dan blijf gewoon thuis.” Zo simpel is het. Daar is geen vaccinatie voor nodig.

In de risicoafweging kinderen is dat, zei Van Haga, “een fundamenteel verschil omdat de bijwerkingen bij de vaccins bij kinderen inmiddels gróter zijn dan de opbrengsten van gevaccineerd worden.”

“Dat laatste is sowieso niet waar,” zei De Jonge daarop. “Doen alsof, en dat is echt kwalijk, doen alsof jongeren grotere schade zouden ondervinden aan vaccinatie dan dat ze daar baat bij zouden hebben, dat is natuurlijk gewoon heel fout en ook ondermijnend voor de vaccinatiebereidheid en daarmee ook gewoon voor de volksgezondheid.”

Daarnaast, zei De Jonge, niet iedere ouder kán zich laten inenten, bijvoorbeeld omdat ze een immuunissue hebben. Of misschien zijn er ouderen die niet wíllen laten vaccineren. Die kunnen dan alsnog ziek worden door kleinzoon, waarna ze op de IC terecht kunnen komen, wat dan weer in druk op de zorg resulteert.

Van Haga reageerde daarop door te stellen, “het wordt nu nader gespecificeerd tot een héél kleine groep, die bijvoorbeeld een immuundeficiëntie heeft. Of ouderen die zich niet wíllen laten vaccineren. Dus dan krijg voor een héél kleine, minuscule groep, dan moeten we dus al die kinderen van 10 tot 19 jaar gaan vaccineren in uw beeld. Ik vind het echt ronduit misdadig.”

