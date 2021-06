Filmpje! Simone Kerseboom (FVD) maakt zich hard voor vervolgde christenen: ‘Het fundament van onze beschaving’

Maandag werd bij de Commissie Buitenlandse Zaken een initiatiefnota besproken die meer aandacht vraagt voor christenvervolging in het buitenlands beleid van ons kabinet. Forum voor Democratie-Kamerlid Simone Kerseboom legt nu in een schitterend filmpje uit waarom FVD deze nota van ganser harte steunt. Want, stelt ze, het is tijd voor Nederlanders om weer trots te zijn op onze gezamenlijke christelijke geschiedenis, “het fundament van onze beschaving.”

“Het christendom is natuurlijk het fundament van onze westerse beschaving,” aldus Kerseboom in een video opgenomen in haar kamer in het parlement, “en dat wat ons allen heeft gevormd. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat het Nederlandse kabinet ook gewoon opkomt voor 340 miljoen vervolgde mensen.”

Want ja, zoveel christenen worden er wereldwijd vervolgd. En dan bedoel ik niet dat ze wat moeite hebben om kerst te vieren omdat ze geen kerstboom kunnen vinden, maar dat ze hun geloof met gevaar voor eigen leven – of in ieder geval voor eigen vrijheid – belijden. Met name in Afrika is het wat dat betreft een bende. In Nigeria alleen al zijn er in het laatste decennium volgens International Christian Concern (ICC) maar liefst 50.000 tot 70.000 christenen vermoord, met name door extremistische, islamistische organisaties als Boko Haram en de milities van Fulani.

Sowieso is het tijd, aldus Kerseboom, dat “Nederland weer trots wordt op haar christelijke wortels en dat we ook gewoon opkomen voor de mensen die óns nodig hebben.”

Vervolgens zien we beelden van de commissie, waarin Kerseboom de initiatiefnemers terecht prijst.

Terecht stelde Kerseboom dat de aandacht voor vervolgde christenen “schaars” is. “Of dit te wijten is aan politieke correctheid dat het christendom gelijkstelt aan kolonialisme, en de Westerse cultuur, kan een mogelijkheid zijn. En helaas is het koekje-van-eigen-deeg-narratief, dat vaak gebruikt wordt in deze context, weerzinwekkend. The past cannot be cured, zei Queen Elizabeth I ooit. En waar ook het christendom ooit de inspiratie was voor zekere wreedheden in het verleden is nu niet het moment om onze ogen af te wensen van misdaden tegen deze groepen, mensen in het heden.”

Dat klopt natuurlijk honderd procent, maar ze heeft ook gelijk dat dit wegkijken grotendeels veroorzaakt wordt door politiek-correcte weg-met-ons ideologieën. Misschien dat een linkse rakker zal roepen dat het komt doordat “we ons niet willen bemoeien met wat er in Afrika gebeurt,” maar dat is je reinste flauwekul. Als het gaat om het “beschermen” van andersoortige minderheden daar staat links altijd klaar om in actie te komen. En dan hebben we het nog niet gehad over de enorme steun die met name Afrikaanse landen van ons ontvangen – allemaal bekokstoofd door links.

Kerseboom zei heel direct waar het op stond, tijdens de commissievergadering. “We zijn schatplichtig aan ons christelijke erfgoed,” zei ze. “Het is dan ook logisch dat we bijzondere aandacht geven aan christenvervolging.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het. Die idiote zelfhaat waardoor we bewust wegkijken van christenvervolging moet maar eens stoppen. Nederland moet Simone Kerseboom nazeggen: steun de vervolgde christenen. Op elke mogelijke manier!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!