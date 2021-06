FVD haalt verwoestend uit na windmolenuitspraak RvS: ‘Kartelpartijen luisteren nooit naar burgers, wél naar Europa! Dus stop met bouwen’

Forum voor Democratie kijkt met gemixte gevoelens naar de uitspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof heeft de RvS de overheid op het matje geroepen, ook zij moeten zich aan alle geldende regels houden omtrent de bouw van windturbines. Als men in Nederland referenda had gehad, dan was de windmolenidioterie al veel eerder aan banden gelegd, aldus de kritische politieke partij.

De Raad van State heeft de overheid een veeg uit de pan gegeven: de overheid houdt zich niet aan de juiste én Europees geldende milieubeoordelingen. Er wordt in ons land bij de aanleg niet goed genoeg gekeken naar de gevolgen van geluidsoverlast en de impact op de natuur bij de plaatsing van windmolens. Al jaren klagen burgers én natuurclubs over de megalomane windparken. Werd er ooit geluisterd? Nee, natuurlijk niet.

Forum hekelt het feit dat kartelpartijen zoals VVD, CDA en D66 altijd buigen voor Europees recht, maar nooit naar de eigen bevolking luisteren. Het voordeel van de RvS-uitspraak is nu wel dat de kans groot is dat overheid enkele megalomane projecten gaat stilzetten.

VVD, CDA en D66 luisteren nooit naar de bevolking, maar buigen wel altijd voor "Europees recht". Als ze consequent zijn, leggen ze nu dus eindelijk de bouw van alle windturbineparken op ons land stil. Dat was allang gebeurd als we het referendum nog hadden gehad. #FVD https://t.co/wpHgyZzERX — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 30, 2021

Ons kabinet voert altijd braaf uit wat men in Brussel opdraagt. Dus dat betekent, in dit geval, wat betreft de windparken goed nieuws. Eindelijk gaat men wél voldoen aan betere normen. Toch kaart Forum een belangrijk en kritiek punt aan. Als burgers een machtiger instrument hadden, zoals een referendum, dan hadden we niet jaren hoeven te wachten op de uitspraak van een of andere Europese rechter.

Kritiek op deze mega windturbines of parken is niet nieuw. Al jaren verzetten groepen en clubs zich tegen de komst van enkele gigantische projecten. Tot op heden met weinig succes, het kan de overheid in veel gevallen geen moer schelen wat de bevolking vindt. Voor bezorgde burgers is deze RvS-uitspraak mooi, maar het had veel leed kunnen voorkomen als Nederland een referendum-stelsel kende. Nu wordt de burger nog te vaak genegeerd én buigt onze overheid te vaak en te gemakkelijk voor de wensen van Brussel. Burgers hebben simpelweg geen corrigerend instrument om zelf de overheid op het matje te roepen.