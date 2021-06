Raad van State geeft windmolenverslaafd kabinet veeg uit de pan: gewoon voldoen aan milieunormen

Jarenlang heeft ons kabinet het ene dystopische windmolenpark na het andere geplaatst in Nederland. Maar naar aanleiding van een uitspraak door het Europese Hof is de Raad van State nu genoodzaakt het kabinet op haar vingers te tikken: bouwplannen van windmolenparken moeten voldoen aan milieubeoordelingen. Het ondoordacht neerzetten van megawindturbines is hiermee een halt toe geroepen.

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof concludeert de Raad van State dat ons kabinet zich niet aan de regeltjes houdt bij het massaal bouwen van windmolenparken. Dit tot grote frustratie van de overheid; toekomstige windenergieprojecten kunnen enorme vertraging oplopen door deze uitspraak.

Het Europees recht dwingt namelijk ook onze overheid om bij de bouw van windparken een milieubeoordeling te maken, iets wat tot op heden dus niet werd gedaan volgens in Europa geldende richtlijnen. Dit heeft voor nu grote gevolgen voor de bouw van een aantal megawindturbines bij Delfzijl – de zogeheten windturbinenormen moeten namelijk worden aangepast. Hier krijgt de gemeente zes maanden de tijd voor.

De huidige normen die landelijk gelden voor onder meer geluid, de slagschaduw van de wieken en de veiligheid van windmolens moeten worden aangepast. Al geruime tijd worden er door burgerorganisaties geklaagd over de plaatsing van veel grote windparken. Tot op heden worden de kritieken van de groepen niet gehoord. Van bezorgde burgers, die vrezen voor hun gezondheid en geluidsoverlast, tot aan milieuorganisaties die vrezen voor natuur en dierenwelzijn worden keer op keer genegeerd. De Raad van State heeft de overheid gelukkig op het matje geroepen. Ook Nederland zal kritischer moeten gaan kijken naar de plaatsing van dit soort megalomane projecten en dus de regels gaan respecteren, is het gebod.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het gevolg van deze uitspraak kan natuurlijk wel zijn dat nieuwe projecten vertraging oplopen doordat er dus opnieuw naar, ditmaal de kloppende, regels moet worden gekeken. Verder moeten dus enkele vergunningen heroverwogen worden zoals in Delfzijl. Kortom, de overheid heeft jarenlang de regels aan haar laars gelapt en mag nu op de blaren gaan zitten. Ironisch genoeg moest de corrigerende tik vanuit Europa komen, want naar haar eigen burgers wilde de overheid niet luisteren.