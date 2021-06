Geert Wilders gaat lós na niet vervolgen Zwarte Piet-dreiger Akwasi: “Het OM is door en door corrupt!”

PVV-leider Geert Wilders vindt het totaal onacceptabel dat het Openbaar Ministerie heeft besloten om Zwarte Piet-hater Akwasi niet te vervolgen, terwijl hij heel duidelijk heel dreigende uitlatingen heeft gedaan. “Het OM,” laat Wilders weten, is simpelweg “door en door corrupt!” Dát verklaart waarom hij wél vervolgd wordt, maar een culturele terrorist als Akwasi niet.

Vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Zwarte Piet-dreiger Akwasi niet gaat vervolgen. Blijkbaar mag je in ons land dus gewoon zeggen dat je een Zwarte Piet gaat “knallen.” En: “Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg €500 op z’n hoofd.”

Dat zijn uitspraken die Akwasi gedaan heeft. Een kind begrijpt nog dat dit niet alleen dreigementen zijn, maar ook behoorlijk strijdig met de wet.

Nou ja, een kind wel. Maar het OM niet. Want Akwasi mag doen wat hij wil. De man is blijkbaar onaantastbaar. Nou ja, zegt het OM, twee tweets waarin hij dit soort hatelijkheden deelde zijn mogelijk wél strafbaar, maar ja, die vindt het OM wat te lang geleden geplaatst. Dus ja. Door het oog van de naald, en zo.

Dat is vreselijke nieuws: vreselijk voor iedereen die de wet serieus neemt, die ons cultureel erfgoed wil beschermen, en die denkt dat de wet er met reden is. Natuurlijk niet vreselijk voor Akwasi. Want die heeft precies wat hij wilde.

Geert Wilders heeft dan ook volkomen terecht woedend gereageerd. De PVV’er is losgegaan op Twitter. “Het OM is door en door corrupt,” oordeelt hij volstrekt juist in een tweet die hij kort na bekendmaking van dit walgelijke nieuws online zette.

“Heet je Akwasi en wil je Sinterklaas van de boot schieten en Zwarte Piet neerknallen,” gaat hij verder, “dan vindt het OM dan prima, maar heet je Wilders en stel je een vraag over Marokkanen dan ben je de klos.”

En daar valt eigenlijk helemaal niets op aan te merken, want dat is precies wat er hier aan de hand is. Zogenaamde toppunten van integratie en diversiteit zoals Akwasi mogen alles zeggen, maar rechtse politici als Wilders hebben binnen een mum van tijd al Justitie achter zich aan. Misselijkmakend!