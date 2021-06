Geert Wilders maakt brandhout van Rutte in Hongaarse krant: ‘Hij haat sterke natiestaten en christelijke waarden!’

In gesprek met een Hongaarse krant haalt Geert Wilders vandaag hard uit naar onze eigen premier Rutte. Die, stelt Wilders, moet maar eens naar eigen land kijken waar LHBTI’ers door de massa-immigratie van mensen uit met name het Midden-Oosten en Afrika in sommige wijken niet eens meer veilig over straat kunnen.

Oppositeleider Geert Wilders heeft een interview gegeven aan Hongaarse krant Magyar Nemzet over de woke-kritiek van ons kabinet op dat land en, specifieker, de leider ervan, Viktor Orbán. In het gesprek laat Wilders geen spaan heel van onze premier Mark Rutte. Want, zegt Wilders, het is niet aan ons om te bepalen “wat goed is voor Hongaren.” Dat is aan Hongaren zélf.

“Ik geef ook geen commentaar op het Duitse of Franse recht,” aldus Wilders. “Ook in de Nederlandse wetgeving heb ik geen inspraak. Voor wie verbeeldt Mark Rutte zich dit eigenlijk te doen? Met zijn woorden beledigde hij de Hongaren en de Hongaarse democratie.”

Ik geloof dat ze daar een woord voor hebben. Even nadenken hoor. Lastig, lastig. Ah. Ja: soevereiniteit. Een begrip dat tot het wanstaltige kabinet-Rutte III nog gerespecteerd werd door Nederland, maar dat nu blijkbaar gezien wordt als ouderwets en achterhaald.

“Hongarije heeft een democratie, een wetgevende macht en een rechterlijke macht, en mensen zijn vrij om hun regering te kiezen,” aldus Wilders. “Trouwens, ik heb de volledige tekst van hun wet nog niet gelezen. Maar ik vind het in ieder geval logisch om te denken dat het bij minderjarigen aan de ouder is om te bepalen hoe seksuele voorlichting plaatsvindt,” zegt Wilders ook. “Maar ik benadruk nogmaals dat het niet mijn taak is om de Hongaarse wetgeving te verdedigen of te bekritiseren.”

Daarin heeft hij natuurlijk helemaal gelijk.

Maar Wilders weet wel waarom Rutte zo hard op het anti-Hongarije-orgel is gegaan. “Onze premier heeft een hekel aan sterke natiestaten en christelijke waarden, waaronder het Hongarije van Viktor Orbán,” aldus Wilders over de premier die inderdaad bar weinig lijkt op te hebben met onze eigen traditionele cultuur en waarden.

Hoe dan ook, gaat Wilders verder in het gesprek, daar komt nog eens bij dat Ruttes positie in eigen land enorm verzwakt is. “Zijn regering moest aftreden vanwege een schandaal over gezinsondersteuning dat eerder dit jaar tienduizenden mensen pijn deed, en loog vervolgens tegen het Nederlandse parlement in de nasleep van de parlementsverkiezingen van maart,” legt Wilders uit. “Hij had net de motie van wantrouwen overleefd. Omdat hij zo zwak is in Nederland en niet wil samenwerken met rechtse partijen zoals de mijne, kan hij alleen op de extreem-liberale en linkse partijen rekenen, die zich met hem verzoend hebben. Dit is de binnenlandse politieke context van wat er is gebeurd.”

"Ik vind het hypocriet dat de Nederlandse premier Hongarije aanvalt juist vanwege de rechten van homoseksuelen," zei Wilders ook nog.

“Ik vind het hypocriet dat de Nederlandse premier Hongarije aanvalt juist vanwege de rechten van homoseksuelen,” zei Wilders ook nog. Want door de massa-immigratie zijn er in ons land gebieden waar LHBTI’ers hun seksuele voorkeur publiekelijk maar beter kunnen verstoppen, anders kunnen ze op ronduit afgrijselijke manier behandeld worden door ‘jongeren.’ “Ik zeg niet dat het allemaal slechte mensen of criminelen zijn, maar het is een feit dat ze een cultuur hebben meegebracht die het voor homoseksuelen tegenwoordig onmogelijk maakt om zich veilig te voelen in veel grote Nederlandse steden,” zegt Wilders dan ook.

“Vanuit dit oogpunt is het tegenwoordig vaak veiliger om gezellig in Hongarije te zijn, dan in sommige delen van Nederland. In plaats van dat onze premier zijn eigen huis schoonveegt, bijvoorbeeld door immigratie effectief te beperken, wijst hij naar andere soevereine natiestaten,” ging Wilders verder, en dit eigenlijk alleen maar om de extreemlinkse partijen te paaien waarmee hij nu graag wil regeren, van D66 tot GroenLinks.

Wat betreft een mogelijke samenwerking met Fidesz, de partij van Orbán, daar heeft Wilders in principe wel oren naar, maar dat is nu nog niet aan de orde, zei hij ook.

Vraagje na het Hongaarse interview met de PVV-voorman: gaat Rutte Wilders nu ook wegzetten als homohater pur sang, omdat hij Orbán verdedigt? Of begrijpt hij dat dit het wat minder goed zal doen in Nederland omdat iedereen beseft dat dit onzin is?