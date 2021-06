Geert Wilders (PVV) en Tunahan Kuzu (DENK) verenigen hun krachten: ‘Vaccineer geen gezonde kinderen!’

Wie had dit ooit gedacht? Niemand. Maar het is toch echt zo: het coronabeleid van het kabinet zorgt ervoor dat partijen die elkaar aartsvijand lijken te zijn tóch gaan samenwerken – voor het goede doel. Want de PVV én DENK doen sámen hun best om te voorkomen dat gezonde kinderen gevaccineerd worden tegen corona. Morgen stemt de Tweede Kamer over de motie hierover… van de hand van Tunahan Kuzu en, jawel, Geert Wilders.

Als je tegen iemand zei: in juni 2021 gaan Wilders en Kuzu even deels samen optrekken. Dan was je nog maar een paar maanden geleden voor gek verklaard. Maar nu is het eigenlijk volstrekt logisch dat het wél gebeurt. Want beide partijen verzetten zich al langer tegen de doorgedraaide aspecten van het toch al dictatoriale coronawanbeleid van het kabinet. En dus proberen ze nu als een goed functionerend tandem te voorkomen dat gezonde kinderen gevaccineerd gaan worden tegen het coronavirus.

Op Twitter deelt Wilders de motie die hij en Kuzu samen hebben opgesteld:

Géén gezonde kinderen vaccineren! Motie Wilders/Kuzu om dat te voorkomen komt morgen in stemming.#coronavirus pic.twitter.com/88VpEAkeHY — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 28, 2021

De inhoud is kort, maar krachtig. “De Kamer, gehoorde beraadslaging, verzoekt de regering, kinderen niet actief uit te nodigen voor de vrijwillige vaccinatie tegen corona, en gaat over tot de orde van de dag.” Vervolgens staat eronder: “Wilders, Kuzu.”

Forum voor Democratie laat bij monde van Thierry Baudet weten dat die partij de motie morgen “uiteraard” gaat steunen. Niet heel verrassend, want Baudet is al langer kritisch op Het Grote Vaccinatieproject zelf, en al helemaal op pogingen van het kabinet om kinderen ook klaar te stomen voor vaccinatie. Als iemand zo’n motie zou moeten steunen is hij het. En ja, hij doet dan dus ook.

Van harte.

PVV, DENK en FVD. Dat zijn 25 stemmen voor de motie. En daar zullen er ongetwijfeld nog een paar bijkomen. De kans dat SGP er ook voor stemt lijkt me groot. Heel groot. Dus dan kom je al op 28 voor stemmen uit. Dan is Groep Van Haga er nog, ook met drie zetels. 31.

De vraag is of er dan nog meer partijen zijn die tegen het kabinetsbeleid in durven te gaan. Mijn vrees is: neen, die zullen er niet zijn. De rest van de partijen zullen vrijwel zeker meestemmen met het kabinet, en dus tégen de motie stemmen. Vijf partijen voor… maar dat is in deze versplinterde tijden niet eens bijna afdoende voor een meerderheid.

En toch. Toch is dit een heel belangrijke en gezonde ontwikkeling; niet vanwege de uitslag, maar vanwege het simpele feit dat een aantal partijen bereid is om over hun schaduw te stappen, en samen te werken met partijen waar ze in het verleden liever bij uit de buurt bleven – een gevoel dat van beide kanten wederzijds was.

Dit is precies wat er moet gebeuren als we ervoor willen zorgen dat het coronabeleid in de herfst niet weer zo dictatoriaal en draconisch wordt als het was, én om er op termijn voor te zorgen dat die machtsgeile Mark Rutte ein-de-lijk verkast. Al is het naar ‘Europa.’ Daar zal hij ongetwijfeld ook veel schade kunnen doen, maar dan zijn wij nationaal in ieder geval even van hem af. Misschien dat hij dan ándere landen en volkeren lastig gaat vallen met zijn heel specifieke vorm van corruptie en leugenachtigheid.

Hup Wilders, hup Kuzu, hup Baudet en hup wie zich verder maar wil aansluiten bij deze coalitie! Het is nú tijd om onze krachten te bundelen en sámen een vuist te maken tegen Corrupte Rutte – en zijn clowneske knecht Hugo de Jonge, uiteraard.