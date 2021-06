Geert Wilders (PVV) veegt de vloer aan met krokodillentranen-huilende media: ‘Wel uitdelen, maar niet incasseren!’

Geert Wilders is helemaal klaar met de labiele hypocrieten die het perskorps vormen in Nederland. Want, stelt hij, deze zielige mannetjes, vrouwtjes en non-binaire wezens kunnen wel uitdelen, maar als ze zélf een keer moeten incasseren, nou dan is het land te klein en huilen ze tranen met tuiten.

Toen naar buiten kwam dat er mogelijk weer seksueel getinte klachten waren gemeld bij de leiding van de Tweede Kamer over PVV-Kamerlid Dion Graus nam Geert Wilders meteen contact op met de man zelf, aldus Wilders voor de camera van Omroep ON!, én met de directeur van de fractie. Graus ontkende de aantijgingen, en de directeur gaf aan dat er de afgelopen jaren nul (0) klachten over de dierenobsessieveling zijn binnengekomen. Ook op die vraag luidde het antwoord ontkennend.



Daarom is Wilders tot de conclusie gekomen dat de media die dit verhaal brachten ronduit leugenachtig bezig zijn. Dat zei hij natuurlijk al eerder. Op Twitter noemde hij linkse fopjournalisten dan ook “tuig van de richel.” Nou klopt dat natuurlijk helemaal, maar die ‘journalisten’ zelf vonden dat toch niet heel plezant. Ze vielen hem aan, beschuldigden hem ervan dat hij de vrijheid wilde ondermijnen en de persvrijheid wilde afschaffen, en wat dies meer zij.

Nou, zegt Wilders, daar is hij totaal niet van onder de indruk. Want het is hem al langer opgevallen dat linkse journalisten zich op buitengewoon hypocriete wijze gedragen.

“De media in Nederland zijn vaak links georiënteerd, links-activistisch, hebben het niet zo over de waarheid. Ik heb inderdaad gezegd in een tweet dat het schorriemorrie of tuig van de richel is, uitzondering daargelaten. Maar je moest eens weten hoe vaak ze mij of collega’s van mij nazi’s, racisten, hebben getekend als kampbewaarders voor een concentratiekamp.”

Als dat gebeurt, ging Wilders verder, “hoor je ze niet. Dan zijn ze zeer content en vriendschappelijk tegen elkaar. Dus ze kunnen wel uitdelen, maar niet incasseren. En als ik een keer zeg wat ik van hen denk, dan is de wereld te klein. Ze stonden net met ongeveer 30 camera’s op mij te wachten, allemaal even enthousiast met een afkeer van wat ik zei, en weet u, de waarheid kan soms hard zijn. Is vervelend, maar ze moeten er maar aan wennen. Ik heb gesproken en gezegd wat ik vond.”

Daar kan eigenlijk niets tegen in worden gebracht. De nepmedia die doorgaan voor mainstream media mogen dit dan ook lekker in hun zak steken. Ze zijn, zoals Wilders uitlegt, niet alleen leugenachtig, maar nog hypocriet ook. Misselijkmakend – maar heel goed dat Wilders gewoon hardop zegt wat hij van dit “tuig” vindt.

