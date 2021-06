Grote overwinning voor GroenLinks: energiebedrijf Vattenfall mag door met grootste biomassacentrale van Nederland

Energiebedrijf Vattenfall mag verder met de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. En ondanks alle kritiek van klimaatactivisten en zelfs van Greta Thunberg, mogen we GroenLinks feliciteren met deze grote ‘overwinning’, want zij krijgen nu precies wat ze willen.

Volgens Natuurmonumenten, de stichting MOB van ‘stikstofstrijder’ Johan Vollenbroek en Comité Schone Lucht gaat zich met de bouw van deze enorme installatie een ramp voltrekken. Deze partijen menen namelijk dat de stikstofuitstoot veel groter zal zijn dan wat er door de huidige gascentrale wordt uitgestoten. Om nog maar te zwijgen over andere schadelijke stoffen die vrij zouden komen en in nabijgelegen natuurgebieden zal neerslaan.

De rechtbank gelooft dat allemaal niet. Zij denken dat de biomassacentrale alleen ‘schoon hout dat niet chemisch is behandeld’ zal gaan gebruiken. En ook het feit dat een biomassacentrale veel meer CO2 zal uitstoten dan de huidige gascentrales is voor de rechtbank ‘niet relevant’. Dat meldt De Telegraaf.

In principe liggen alle feiten dus op tafel die allemaal wijzen naar slechts één mogelijke conclusie: biomassacentrales zijn niet groen. Iedereen heeft dat aan GroenLinks (en D66) duidelijk proberen te maken, maar het mocht allemaal niet baten. Die centrales moesten er perse komen en nu die conclusie eindelijk een beetje is doorgedrongen maakt het allemaal niet meer uit. Het proces is namelijk al in gang gezet en de subsidies zijn al verstrekt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vattenfall wint, GroenLinks heeft een grote fout gemaakt en iedereen is de dupe. Het klimaat wordt er geen sikkepit mee geholpen, en de rekening is voor de belastingbetaler. Mooi gedaan jongens!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!