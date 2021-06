Halve vriendengroep keert terug van Mallorca met Covid onder de leden: ‘We hadden allemaal keelpijn, maar ja’

Amsterdamse scholen die jaarlijks met hele eindexamenjaargangen op reis zijn geweest naar feestbestemmingen zoals Mallorca, hebben honderden coronabesmettingen in Nederland opgeleverd. Het RIVM heeft bekendgemaakt dat zo’n tweehonderd scholieren tussen de 15 en 19 corona hebben gehad nadat ze op reis zijn geweest naar oorden in Spanje en Portugal.

Leerlingen van het Berlage Lyceum die zijn geslaagd kwamen massaal besmet terug. De 17-jarige Arte Weggemans vertelt: “Een vriendin voelde zich toen al best slecht, maar we hadden de hele week nauwelijks geslapen, dus we dachten dat het daardoor kwam. Thuis heeft ze meteen een sneltest gedaan, die was positief.”

Arte voegt toe: “Misschien was het naïef, maar ik had dit niet verwacht. We hebben van tevoren allemaal een negatieve PCR-test gedaan, dus de besmettingen moeten wel op Mallorca hebben plaatsgevonden.” Haar schoolgenoot Belen de Bruijn valt Arte bij: “Ik had keelpijn, maar ja, dat hadden we allemaal.”