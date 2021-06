‘Het brainwashen op Nederlandse universiteiten moeten stoppen!’

In een nieuwe column voor De Dagelijkse Standaard legt auteur Frits Bosch uit wat er allemaal misgaat in de academische wereld, en dan met name wat betreft de social sciences. Studenten worden op grote schaal geïndoctrineerd met radicaal-links, ultra-feministisch en zelfs trotskistisch gedachtegoed. Dit moet stoppen, schrijft Frits.

In de podcast De wereld van Wierd Duk geeft Duk een opsomming van de elitaire kaste. Hij noemt politici, bestuurders, ondernemers en journalisten. Helemaal juist, maar hij vergeet een ultra-belangrijke groep: die van de activistische wetenschappers, zoals Leo Lucassen, Sinan Cankaya, Paul Scheffer, Karwan Fatah-Black, Gloria Wekker, Naomi Ellemers en vele anderen.

Alle dames “wetenschappers” stellen hun (nep) onderzoek in dienst van activisme en het door hun aangehangen feminisme. Ook zij gebruiken de wetenschap voor een politieke doel. Dat doel ligt meestal op het vlak van meer immigratie of meer inclusie of meer schuldbewustzijn voor de koloniale tijd, of meer door het stof gaan vanwege slavernijverleden, of vermeend racisme of voor – de lijst is bijkans eindeloos – etnisch profileren. Uitgangspunt is veelal rancune ten aanzien van het Nederlands verleden of gevoel van (vermeend) slachtofferschap. Deze nepwetenschappers doen dat van “onze belastingscenten.”

Deze activisten krijgen het voor mekaar om de behoudende burger te brainwashen en te transformeren naar de “onderworpen burger”. Dat doen ze met wollige argumenten, terwijl feiten worden genegeerd.

Veelal zijn deze nepwetenschappers marxistisch of trotskistisch. Paul Scheffer is lid van PvdA maar heeft nooit formeel afstand genomen van zijn communistische bevlogenheid. Het zijn vooral deze lieden die het brein van hoi polloi verzieken.

Vrijheid van meningsuiting? Nog nooit van gehoord bij deze neppers. Eén van de grootste denkers van onze tijd, klinisch psycholoog prof Jordan Peterson, mocht niet spreken op de UvA. Althans de linkse ‘wetenschaps’-activisten deden een póging hem de mond te snoeren. Een onwelgevallig rapport over de gevolgen van immigratie? Negeren of afdoen als xenofobie, zie Leo Lucassen. Inmiddels geeft Denemarken ons het goede voorbeeld wat betreft het tegengaan van verdere immigratie.

Ik ben zeer teleurgesteld in Pieter Duisenberg, VVD, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Hij beloofde orde op zaken te stellen tegen activisme op de universiteiten. We hebben niets meer van hem vernomen.

Ik ben er een voorstander van dat er een lijst wordt opgesteld van activistische wetenschappers. Dat wordt een ongelooflijk lange lijst. Bijna alle social science faculteiten kunnen erop!

De brainwashing moet stoppen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!