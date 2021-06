‘Het EK voetbal is één groot feest van nationalisme, en dat is niet walgelijk maar prima!’

Waar half Nederland normaal gesproken z’n neus ophaalt voor nationalistische sentimenten, loopt iedereen ineens met oranje schmink en juichcapes rond tijdens het EK voetbal. Waarom is nationalisme nu ineens wél bon ton, vraagt Frits Bosch zich af.

Op het Europese voetbalkampioenschap zien we toeschouwers en spelers uit volle borst het volkslied mee zingen. Er wordt hartstochtelijk met vlaggen gezwaaid. Het is een feest van nationalisme!

Dat is gek. Want nationalisme is walgelijk, verderfelijk en verwerpelijk. Nationalisme is fascistisch volgens onze politiek correcte medemens. Europarlementariër Guy Verhofstadt houdt niet op zijn conservatieve medemens dat op het hart te drukken. En natuurlijk wordt er op de Tweede Wereldoorlog gewezen.

Nationalisme is springlevend in Europa en soortgelijke gevoelens zijn zo dood als een pier voor de EU. Naar mijn mening zal dat nooit veranderen, ondanks die eeuwige EU-adepten die ons anders willen doen geloven. Nationalisme of patriottisme zijn helemaal geen verkeerde gevoelens. Het appelleert aan een gemeenschapsgevoel en de bereidheid om je daarvoor in te zetten. Het maakt je bewust van de plek waar je geboren bent, en de verbondenheid die je hiermee mag voelen. Nationalisme is echter verkeerd als het gebruikt wordt om je tegen anderen af te zetten. We kennen hiervan voldoende voorbeeld, zoals in Turkije en met vlaggen zwaaien op een Rotterdamse brug.

In België gaat dat nationalisme tijdens voetbalwedstrijden ook mis. Een vriend van me vertelt over de situatie bij onze zuiderburen, waar men in de ban is van de Rode Duivels: “De hele heisa rond de Duivels in de media komt neer op een wanhoopspoging: promotie voor een land dat uiteenvalt en dat alleen even unionistische euforie kent bij voetballers die ons als grootverdieners en belastingontduikers tot solidariteit aanmanen en ook het elke dag afkalvende Belgiëgevoel moeten revitaliseren. Het is een bewuste strategie van de regering want anders krijgt men de handjes niet meer op elkaar.”

Dus: nationalisme is prima… mits op passende wijze toepast.