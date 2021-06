Hilarische VVD-bobo Ton Elias heeft een geweldig idee (vindt hij zelf): een coalitie van VVD, CDA, D66, Volt én JA21

Voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD Ton Elias – die eigenlijk gewoon is weggestuurd omdat Mark Rutte klaar met hem was, hij was namelijk toch wel wat lastig af en toe – heeft een fantastisch idee. Vindt hij zelf, tenminste. Want, jawel, meneer ziet eigenlijk maar één echte coalitie zitten: VVD, D66, CDA, Volt én JA21. Haagser dan dat wordt het natuurlijk niet, want dat zijn partijen die zogenaamd heel andere principes zeggen te hebben. Voor een Haagse insider als Elias is dat geen énkel probleem. Eigenlijk zegt dat álles over de Haagse mores.

Voor @ZihniOzdil zijn er nog maar twee opties over in de formatie: óf de ChristenUnie doet mee óf er komen nieuwe verkiezingen. Volgens @TonElias is er maar één combinatie die recht doet aan de verkiezingsuitslag: VVD-D66-CDA-VOLT-JA'21. #nieuwsforum pic.twitter.com/HmU3bFgjyC — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 4, 2021

De coalitie die Elias voor ogen heeft is, vindt hijzelf tenminste, “volstrekt voor de hand liggend.” Het bestaat namelijk “uit hetzelfde motorblok, en dan aan de linkerkant aangevuld met Volt, en aan de rechterkan met JA21. Dan heb je meteen de Eerste Kamer mee, en dat is aanmerkelijk evenwichtiger” dan de zogenaamde Kaag-coalitie bestaande uit VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks.

Zoals DDS-eindredacteur Tim Engelbart duidelijk maakt op Twitter is dit nogal een vreemde combinatie, het motorblok plus Volt én JA21. Het is een beetje alsof je een coalitie in elkaar smeedt met de Partij voor de Dieren én de BoerBurgerBeweging. Of een kabinet bestaande uit het motorblok plus de PVV én BIJ1. Ronduit lachwekkend.

Aan de andere kant zou het natuurlijk wel typisch Haags zijn. De zogenaamde verschillen tussen de mainstreampartijen (en partijen die heel graag heel erg mainstream willen zijn, en daar alles voor over hebben, inclusief het figuurlijk in de rug steken van oude partijgenoten) zijn eigenlijk puur en alleen theater. Feitelijk, en zeker achter de schermen, staan ze eigenlijk zo dichtbij elkaar, inhoudelijk, dat ze altijd wel een oplossing kunnen bedenken. En als dat inhoudelijk niet zou kunnen, ach joh, dan ruilen ze toch gewoon wat onderwerpen uit met elkaar?

Nergens zou dat op zo’n manier kunnen, maar wel in Den Haag. Dat ‘felle’ politieke debat is puur theater. Het is een show voor de bühne, die even opgevoerd wordt in verkiezingstijd, maar die daarna van geen enkele waarde meer is.

Dus ja. Eigenlijk zou zo’n kabinet met die partijen best goed kunnen – en ik zou het nog toejuichen ook. Het zou namelijk voor eens en altijd bewijzen dat álle mainstreampartijen (en zij die dat willen zijn), als puntje bij paaltje komt, één pot nat zijn.

