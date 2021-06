Hilariteit alom: klimaatzeurende, immigratiepromotende CDA-voorman Wopke Hoekstra wil ‘nieuwe leider op rechts’ zijn

Het is ronduit lachwekkend. Volgens het NRC Handelsblad wil Wopke Hoekstra graag gezien worden als “de leider van op rechts.” Ter vervanging van Mark Rutte, die natuurlijk ultralinks is en met zijn VVD dus voor een enorm gapend gat op mainstreamrechts heeft gezorgd (aldus het CDA én NRC).

Volgens het NRC Handelsblad, de krant voor gans elitair-links Nederland, heeft Wopke Hoekstra, leider van het CDA, tijdens en ook nu na de campagne een nieuwe strategie bedacht om zijn partij uiteindelijk weer iets van formidabel te maken: hij moet gezien worden als dé leider op rechts. Want, denken de CDA’ers, daar valt wat te halen voor hun partij, zeker nu Rutte overduidelijk naar links (of in mainstream termen: ‘het midden’) is geschoven (lees: gerend).

Hoekstra doet dat door rechtsere dingen te zeggen dan in het CDA-programma staan. En natuurlijk door zich vanaf dag één af te zetten tegen een mogelijke coalitie met PvdA en/of GroenLinks. Daarnaast praat hij het liefst over thema’s als veiligheid en de aanpak van drugscriminaliteit, “wil hij het minimumloon niet verhogen en het voornemen om betalen voor seks te verbieden terugdraaien.” Ha. Ja.

Hoe dan ook, voor Hoekstra heeft de verkiezingsuitslag bevestigd dat er in “het midden” (lees: centrumlinks) niets te halen valt voor het CDA, en ook niet op links (lees: “extreem-links”). Waar wel? Op rechts. “In maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Om te winnen, zo valt te horen rond Hoekstra, moet het rechtse electoraat weten dat ze ook bij het CDA terecht kan.”

Daarom moet het CDA wat “liberaler” worden. Of zich in ieder geval zo opstellen, publiekelijk. Want tja, de VVD is natuurlijk al langere tijd allesbehalve rechtsliberaal. Dus daar valt mogelijk iets te halen. Aldus het NRC en Hoekstra.

Klinkt allemaal hartstikke leuk, natuurlijk, alleen is er één klein probleem: het is allemaal theater. Hoekstra is net als de linkervleugel van zijn partij, de VVD, D66 en alle andere linkse partijen die ons land arm is voor het Marrakesh immigratiepact, voor een almachtige EU, voor de achterlijke klimaatwet, voor belastingverhogingen, tegen referenda… en ook nog eens tegen samenwerking met “rechts-populistische” partijen als PVV en FVD. Oh, en zoals Thierry Baudet heel handig toevoegt, het CDA vindt moderne architectuur óók nog eens helemaal prima.

Kortom, het is allemaal flauwekul. Het CDA onder Hoekstra wordt niet rechts, en zelfs niet rechtser. Het CDA is een linkse partij, was een linkse partij, en zal altijd een linkse partij blijven. Mét of zonder Wopke “Judas” Hoekstra.

