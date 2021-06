Hugo de Jonge lost bug op, alle corona-herstelden met één prik krijgen nu ook vaccinatiebewijs: ‘Goed nieuws!’

De techneuten die namens het ministerie van Volksgezondheid de CoronaCheck-app beheren, hebben een bug opgelost. Minister Hugo de Jonge toont zich daar vanmiddag erg verheugd over: “Goed nieuws voor mensen die corona hebben gehad en daarom één prik kregen van de GGD,” stelt de CDA-vicepremier: “Ook zij kunnen nu een vaccinatiebewijs aanmaken in de CoronaCheck-app. De bug is namelijk opgelost!”

Wel heeft De Jonge een tip voor degenen die in deze categorie vallen en graag een bewijs willen aanmaken: het kan nodig zijn om de vaccinatiegegevens binnen de app even opnieuw ‘op te halen.’