Hugo de Jonge zet bizarre, poepflauwe vaccinvideo online: ‘Sommige priklocaties maken het extra bijzonder!’

Dat het hele land gevaccineerd moet worden weten we nu wel. Het gaat dan ook erg snel. Vandaag krijgt iemand in Nederland zelfs al de tien miljoenste prik. Het tempo is dus razendhoog. Maar wat Volksgezondheidminister Hugo de Jonge vervolgens online heeft gezet om zijn vaccinatiecampagne aan te prijzen is wel héél opmerkelijk.

“Overal om ons heen zien we de opluchting bij wie een afspraak heeft voor vaccinatie,” aldus De Jonge die blijkbaar in een alternatieve werkelijkheid leeft waarin iedereen die een vaccinafspraak maakt vervolgens dolblij is en een feestje geeft. “Sommige locaties maken het moment extra bijzonder.”

Vervolgens zie je in de video dat dit inderdaad zo is. Zo kun je bij een locatie aankomen in je eigen vliegtuig (als je die hebt) en/of een bakje koffie drinken met uitzicht over het vliegveld, waarna je – na geprikt te zijn natuurlijk – weer naar huis kan.

De Jonge vindt het geweldig en deelt deze video dan ook maar wat blij met zijn volgers:

Overal om ons heen zien we de opluchting bij wie een afspraak heeft voor vaccinatie. Sommige locaties maken het moment extra bijzonder. En ergens – op één van de vele vaccinatie-plekken in ons land – krijgt iemand vandaag de #10miljoensteprik! 💉 pic.twitter.com/SlvxClxbHj — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 3, 2021

En zo zijn er meer “bijzondere priklocaties.” Zoals het TT-circuit in Assen (geen grap), het vliegveld Breda International Airport, het Evoluon in Eindhoven, het stadion van voetbalclub Willem II in Tilburg, de NDSM-werf in Amsterdam, en dan is er ook nog de locatie Jaarbeurs in Utrecht. Bij het TT-circuit prees de woordvoerder zijn priklocatie zelfs met de uitspraak: “Het mooie van deze locatie is, naast het heel goed bereikbaar is aan de A28, de infrastructuur is hier perfect, dat ook de combinatie van de snelheid van de motorsport en de snelheid van ons vaccineren heel goed samengaan.”

Wie had een paar jaar geleden zelfs maar durven dénken dat de overheid ooit dit soort schijtlollige vaccinfilmpjes zou produceren? Het is werkelijk bizar.

