Informateur Hamer gaat opnieuw partijen uitnodigen, maar niet JA21

Informateur Mariëtte Hamer heeft de Tweede Kamer laten weten meer tijd nodig te hebben voor het eindverslag. Volgende week gaat ze opnieuw een aantal partijen uitnodigen: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en fractie-Den Haan. Opvallend is dat JA21 niet is genoemd.

Politiek commentator voor BNR Jaap Jansen laat het volgende weten:

Informateur @mariettehamer gaat volgende week een aantal partijen opnieuw uitnodigen: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en fractie-Den Haan (de partijen die de motie steunden die leidde tot haar aanwijzing als informateur) https://t.co/EJJ9ZdKCOG — Jaap Jansen (@JaapJansen) June 4, 2021

Dit klinkt als een ontzettende tijdverspilling. VVD en CDA hebben vanaf het begin interesse getoond in JA21, die nu dus niet zal worden uitgenodigd, en hebben hun afkeer uitgesproken voor een kabinet met GroenLinks en de PvdA. Die worden door Hamer nu dus wél alsnog een keer uitgenodigd. Maar dat komt ongetwijfeld doordat D66 absoluut niet met JA21 wil. Eerdmans en co dachten dat ze geaccepteerd zouden worden, maar we kunnen nu stellen: neen. Niet waar.

Hamer lijkt dus vooral naar D66 en haar eigen PvdA te luisteren, want laten we nou niet doen alsof het realistisch is dat een ChristenUnie, Volt, SGP of fractie-Den Haan daadwerkelijk kans maken op kabinetsdeelname.

D66 wil al niet met de ChristenUnie of de SGP. Volt zou voor die partij wel aantrekkelijk zijn, maar dat is voor de VVD en het CDA waarschijnlijk te onbetrouwbaar. Het is namelijk een kleine nieuwe partij zonder politiek gewicht. En fractie-Den Haan is sowieso zonde van de tijd.

Het lijkt wel een soort afleidingsmanoeuvre van Hamer, bedoeld om VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks wat meer tijd te geven, terwijl het beeld ontstaat dat het door de overige uitgenodigde partijen komt dat het formatieproces allemaal nóg langer duurt.

