Ingezonden bij Volkskrant: ‘Na Monsieur Cannibale moet ook de Symbolica-lakei in een jurk weg’

Opnieuw is een attractie van de Efteling onder vuur komen te liggen. Nadat het Brabantse attractiepark vorige week besloot om Monsieur Cannibale te verwijderen, ligt in de Volkskrant nu ook het pas in 2017 geopende Symbolica ook onder vuur.

Brievenschrijver Jackie June ter Heide uit Weesp hekelt de attractie – waarbij bezoekers langs zelfbesturende karretjes door een sprookjespaleis worden gereden – omdat ergens in het gebouw een lakei te zien is die wordt betrapt omdat hij een jurk draagt. Dat kan echt niet, vindt Ter Heide: “De draak steken met een man in een jurk is niet onschuldig. Het leert jaarlijks vijf miljoen kinderen en volwassenen, transgender en cisgender, dat het bespotten van iemand met een afwijkende genderidentiteit oké is en draagt op die manier bij aan de discriminatie van transgendermensen.”

Daarom wil de gekrenkte Weespenaar dat de beeltenis uit Symbolica verdwijnt: “Kom op, Efteling, toon moreel leiderschap. Maak af waar je aan begonnen bent en gooi alle ‘vrolijke karikaturen’ de deur uit, ook de lakei in een jurk.”