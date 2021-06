Jaap van Dissel (RIVM) ernstig bedreigd door corona-complotdenkers: ‘Ik kan niet meer spontaan wandelen’

Na anderhalf jaar coronacrisis begint de voortslepende pandemie op iedereen z’n tol te eisen. Bij sommigen wat meer dan anderen, die in de voortdurende maatregelen een aanleiding zien om vooraanstaande virologen met de dood te bedreigen RIVM-directeur Jaap van Dissel kan erover meepraten. In een interview met De Telegraaf geeft de epidemioloog aan dat hij niet zonder vooraankondiging meer een blokje om kan, of op de fiets springen. Alles moet door zijn strenge persoonsbeveiliging zorgvuldig voorbereid worden:

“Bepaalde dingen die ik gewend was te doen, kan ik niet meer spontaan doen. Buiten aan de wandel of fietsen bijvoorbeeld,” aldus Van Dissel, die aangeeft dat hij hoop heeft dat de situatie weer terug naar normaal gaat: “Ik sta er niet alleen in. Die afrekencultuur is er niet alleen bij ons, maar in alle landen om ons heen.”

Concreet kan Van Dissel echter niet worden over zijn bedreigingen: “Dat laat ik over aan de recherche en het OM.”

De Belgische collega van de RIVM-baas Marc Van Ranst wordt nog veel feller bedreigd: hij zit verscholen in een safehouse, omdat een geradicaliseerde ex-militair met zwaar materieel op jacht is naar hem.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!