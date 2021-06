Joost Eerdmans (JA21) wil slachtoffers beschermen: ‘Breng criminelen niet terug naar hun oude woonomgeving’

De overheid moet stoppen om criminelen te re-integreren in de maatschappij door ze terug te brengen naar hun oude vertrouwde woonomgeving. Dat zegt JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans vandaag naar aanleiding van de rechtszaak die het Openbaar Ministerie momenteel voert tegen een man die in 2016 in beschonken toestand een vrouw doodreed. Het herdenkingsmonument voor Fleur Balkestein staat vlakbij zijn woning. Binnenkort mag de man, Walter van W. op proefverlof, en het OM hoopt te voorkomen dat dit in de buurt van zijn huis zal kunnen plaatsvinden.

Eerdmans steunt het OM publiekelijk, door aan te geven dat gebiedsverboden wat hem betreft altijd van kracht moeten zijn voor criminelen als Van W. “Justitie moet stoppen met daders terugbrengen naar de oude woonomgeving als hun slachtoffers daar wonen. Niet doen tijdens en ook niet na hun straf,” aldus het JA21-Kamerlid op Twitter.

Dat gaat nu namelijk nog maar al te vaak fout, vindt de parlementariër: “Beleid justitie/reclassering is erop gericht om daders te laten terugkeren in hun vertrouwde omgeving vanwege re-integratie,” en voegt Eerdmans daar veelbetekenend aan toe: “Belang slachtoffers en nabestaanden wordt daarbij helaas vaak vergeten.”