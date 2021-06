Jumbo wil dat Nederland de mondkapjesplicht nog even vasthoudt: ‘Lang niet iedereen heeft al een prik’

Terwijl het OMT een einddatum voor de mondkapjes in Nederland heeft vastgesteld – minus openbaar vervoer en vliegvelden – zijn veel werknemers bij de supermarktketen Jumbo niet zo blij dat de verplichting om stof voor je gezicht te dragen verdwijnt.

Martin Reuselaars, de eigenaar van de Jumbo in Huissen, vindt dat moet worden gewacht tot heel Nederland gevaccineerd is: “Natuurlijk is zo’n lap voor je gezicht niet fijn, maar ik heb veel jong personeel en nog lang niet iedereen heeft een prik,” aldus de ondernemer tegenover RTL Nieuws. Reuselaars vertelt dat hij van caissières nu al het verzoek heeft gekregen om mondkapjes en spatschermen voorlopig te blijven toestaan onder het personeel.

Maar ook klanten willen lang niet allemaal terug naar het mondkapjesloze bestaan: “Ook klanten zijn al naar me toegekomen dat ze zich zorgen maken.”

Een meerderheid van alle Nederlanders is het echter oneens met Reuselaars en zijn werknemers: maar liefst 67% kijkt uit naar het moment dat de gezichtsmaskers niet meer op hoeven, zo blijkt uit een I&O-peiling van eerder deze maand.