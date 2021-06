Kabinet: ‘Nieuwe golf in najaar reëel scenario.’ Armand Girbes wil daarom weten: Liggen er IC-plannen klaar?

Het kabinet laat weten dat er serieus rekening wordt gehouden met een “vierde golf” in het najaar. Van corona, dus. Armand Girbes, hoogleraar intensivecaregeneeskunde en klinisch farmacoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, wil daarom weten: als jullie daar nu al rekening mee houden, schalen jullie dan ook de ic’s op? En hoe zit het met een mogelijke nieuwe, derde dosis van het vaccin? Met andere woorden, wordt er al gepland, of laat het kabinet dit ook weer op zich af komen waardoor alles straks weer op slot “moet”?

“Het is een reëel scenario dat in het najaar het coronavirus opnieuw opvlamt, mogelijk door een mutatie waartegen de bestaande vaccins onvoldoende bescherming bieden,” bericht de NOS. De staatsomroep baseert zich daarbij op een brief die minister Hugo de Jonge net naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Hoewel we alles zullen doen om […] te voorkomen” dat een nieuwe lockdown dan “nodig” zal zijn, kan De Jonge dat daarom naar eigen zeggen niet al bij voorbaat uitsluiten.

Dat is natuurlijk toch wat merkwaardig. Want op dit moment lijkt het er écht op dat de vaccines meer dan genoeg bescherming bieden tegen álle varianten die momenteel in omloop zijn… en, dit is nog belangrijker, de reden dat we de vorige keer in lockdown moesten was hoegenaamd om de “druk op de zorg!” te verminderen. Maar dat kunnen we nu ook al regelen!

Hoe? Nou, zoals hoogleraar Armand Girbes uitlegt in vragen die hij op Twitter stelt:

Vraag is dus: liggen de plannen klaar ter evt uitvoering? Wanneer aanvullende vaccins nodig zijn bv tgv nieuwe varianten of tgv afgenomen effectiviteit? Structureel meer IC? Zijn al die scenario’s er? Kabinet: nieuwe golf in najaar reëel scenario /via @NOS https://t.co/vmVxr3pR75 — Armand Girbes (@ArmandGirbes) June 19, 2021

“Vraag is dus: liggen de plannen klaar ter [eventuele] uitvoering? Wanneer aanvullende vaccins nodig zijn bv tgv nieuwe varianten of tgv afgenomen effectiviteit? Structureel meer IC? Zijn al die scenario’s er?” schrijft Girbes.

Als de IC structureel wordt opgeschaald hoeft er sowieso geen totale lockdown te komen. Als het kabinet dan toch nog hard wil ingrijpen kan dat, maar voor een héle harde lockdown zoals we die eind 2020 en begin 2021 hebben meegemaakt is dan geen excuus.

En wat betreft de vaccins: als dat nodig blijkt te zijn, en dat kan, dat er nieuwe vaccins bijgemaakt moeten worden, of dat mensen een derde dosis van al bestaande vaccins moeten krijgen, kan daar nu al rekening mee gehouden worden? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, door al vooruit te lopen op de toekomst en met producenten te praten over de mogelijkheden en zelfs afspraken met ze te maken? Laten we eerlijk zijn, het is beter om nodeloos 17 miljoen extra vaccins te kopen dan dat na te laten en het hele land weer naar de verdommenis te helpen door een totalitaire lockdown.