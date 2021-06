Kabinet stopt ten langen leste met subsidiëring van biomassa

Na jarenlang aandringen van milieuorganisaties, en zowel linkse als rechtse partijen heeft het kabinet dan eindelijk besloten om biomassa niet meer te subsidiëren. Staatssecretaris Yesilgoz (VVD) nam dat besluit gistermiddag.

De aanvankelijk als duurzame energie geboekstaafde vorm van stroomopwekking, waarbij hout verbrand wordt in kolossale ovens, heeft de afgelopen jaren stevig aan terrein verloren. Er komt veel meer CO2 vrij dan aanvankelijk gedacht, waardoor het lang niet zo klimaatvriendelijk is als gedacht. Bovendien worden er elders bossen gekapt, zodat in Nederland de biomassa-ovens konden draaien.

Dat het Nederlandse kabinet zelf geen geld meer gaat bijleggen op biomassa, wil niet zeggen dat de omstreden centrales er niet alsnog komen: “De doodsteek voor biomassa kan enkel uit Brussel komen,” legt Fenna Swart van Comité Schone Lucht uit. De druk ligt nu dus op de EU, waar eurocommissaris Frans Timmermans ook een besluit over biomassa zal moeten vellen.

