Kamerleden pakken ‘rosé drinkende’ Thierry Baudet aan: ‘Enige wat hij doet is filmpjes knippen’

De Tweede Kamer heeft gisteren fors uitgehaald naar FVD-voorman Thierry Baudet. Toen Baudet opnieuw een debat aanvroeg dat al op de agenda stond, gaven coalitie-Kamerleden van andere partijen aan inmiddels wel een beetje genoeg te hebben van de wijze van opereren van het alle kanten uitschietende Kamerlid.

SP-Kamerlid Renske Leijten, die samen met Pieter Omtzigt de toeslagenaffaire aanhangig maakte en bekendstaat als toegewijde volksvertegenwoordiger, was het felst in haar afwijzing van de methodes van Baudet: “Het enige wat de heer Baudet doet, is een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken.”

Daarnaast was BBB-frontvrouw Caroline van der Plas niet van plan om een debatverzoek, over een onderwerp dat ook elders behandeld kan worden, te steunen: “Op het gevaar af dat we weer als weigeraars in een filmpje van Forum komen – dat gebeurde vorige week ook, zeer kwalijk – steun ik ook nu het verzoek van de heer Baudet niet.”

Hier wordt meneer Baudet met z’n grote scheur even goed op z’n plek gezet. Lekker bezig! https://t.co/hymuGlWNbV — Mark (@mzzl) June 15, 2021

Ook bij zijn oude kompaan Henk Otten heeft Baudet het voor elkaar gespeeld nog lager in de achting te geraken. Dat de FVD-voorman nu zelfs met Van der Plas in de clinch ligt, is iets wat zijn voormalige medestrijder totaal onbegrijpelijk vindt: “Welja Thierry, ga ook even lekker ruzie maken met Caroline van der Plas!”, aldus een verontwaardigde Otten: “Thierry, hier het nieuwe motto voor je smeulende FVD-puinhopen: ‘Divide Destruct Dumber.'” En, zo voegt het Eerste Kamerlid er aan toe: “In jouw geval een stuk toepasselijker dan ‘Build Back Better.’ Je hebt er echt een totale bende van gemaakt!”