Kijk! Caroline van der Plas (BBB) wast dierenfanaat Esther Ouwehand (PvdD) de oren: ‘2001? Dat is 20 jaar geleden!’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas zat gisteravond bij Beau om Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren van repliek te dienen. Want die partij is heel blij dat het kabinet een achterlijke dierenwet gaat uitvoeren die het bijna onmogelijk moet maken voor boeren om dieren te houden. Van der Plas is daar natuurlijk helemaal niet blij mee. Gelukkig had ze genoeg kennis van zaken om Ouwehand een lesje in oren wassen te geven.

De dierenwet is door de Kamers heen, natuurlijk, en moet nu worden uitgevoerd. Ouwehand zei daarop dat dit “niet de ambities van de PvdA zijn geweest, maar ik herhaal nog maar een keer, het was [in 2002] een kabinet met VVD erin, D66 en de Partij voor de Arbeid.” En dat werd allemaal herhaald door Gerda Verburg van het CDA, “nou, die staat toch niet bekend als een dierenrechtenactivist.”

De nieuwe dierenwet moet de leefbaarheid van dieren verbeteren. "We praten gewoon over 20 jaar geleden. De systemen waren toen echt volstrekt anders. Er is in de tussentijd zoveel aangepast", zegt Caroline van der Plas van BBB, die het niet eens is met de wet. #BEAU pic.twitter.com/g1TEg5VXJs — BEAU (@BeauRTL) June 2, 2021

“Maar mevrouw Ouwehand, 2001? We praten gewoon over 20 jaar geleden!” zei Van der Plas daarop. “Als je het hebt over toen in 2001, de systemen waren echt volstrekt anders. De légbatterij bestond nog. Zeugen gingen niet in groepshuisvesting, die stonden werkelijk hun hele leven. Het was een héél ander systeem.”

“U kunt steeds teruggaan naar 2001,” ging de BBB-leider verder, “maar in de tussentijd zijn er al zoveel nieuwe regels en wetten gekomen, en is de varkenshouderij en de pluimveehouderij al zoveel aangepast, je kan niet meer zeggen, ‘in 2001 is afgesproken’…”

Hilarisch genoeg antwoordde Ouwehand daarop dat Van der Plas en de boeren zich dan dus nergens druk over hoeven te maken. Maar dat is je reinste flauwekul. Volgens de wet waar zij zo blij mee is moet “het natuurlijke gedrag van dieren leidend” worden. Nou, het is niet “natuurlijk” voor welk dier dan ook om op te groeien op een “boerderij.” Normale mensen zien dan ook al lang aankomen welke kant dit opgaat: uiteindelijk krijg je rechtszaken over het houden van dieren op boerderijen, en linkse D66-rechters zullen helemaal meegaan in de redenering van radicaal-linkse organisaties die hun veganisme willen opdringen aan de rest van de maatschappij.

Sterker nog, in dezelfde uitzending zei Ouwehand ook het volgende:

“Mag de parkiet van Henny nog in de kamer?”, vraagt Beau. @estherouwehand: “Er wordt niet achter de deur gecontroleerd, maar in landen waar ze al verder zijn met de #dierenwet mogen dieren niet alleen gehouden worden. Ze moeten naar buiten kunnen om de benen te strekken.” #BEAU — BEAU (@BeauRTL) June 2, 2021

Dus gevraagd of Henny Huisman zijn parkiet nog mag houden, reageerde ze door te zeggen dat “er niet achter de deur wordt gecontroleerd” (natuurlijk niet, maar je kunt de verkoop gewoon verbieden of illegaal verklaren in de rechtbank, hè?)… maar dat a) hij minimaal twee parkieten moet houden en b) dat ze hun vleugels moeten kunnen strekken.”

Mensen met vogels kunnen dan dus gedwongen worden, in theorie, om de vogels in staat te stellen lekker even te vliegen. Of ze dan nog terugkomen? Ach, dat zal Ouwehand een zorg zijn.

Vergis je niet, de Partij voor de Dieren wil onze hele manier van leven met dieren ongedaan maken. Dit soort extreme types willen dat honden uiteindelijk alleen nog “in het wild” met elkaar in roedels leven, dat mensen geen katten meer houden want binnen zitten is “onnatuurlijk” voor ze… en dat boeren helemaal geen dieren meer houden en we allemaal verplicht vegetariër of zelfs veganist worden. Want hun zieke natuurobsessie is niets meer of minder dan een nieuwe, fundamentalistische religie. Gelukkig hebben wij Caroline van der Plas – om nog iets van weerwoord te bieden aan deze gekkigheid.

