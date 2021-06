Kinderrechtenorganisatie: ‘Scholensluiting Nederland was uniek negatief voorbeeld voor de wereld’

Dat Nederland de scholen langdurig gesloten heeft gehouden gedurende twee lockdowns in de afgelopen anderhalf jaar, was een uiterst ‘negatief voorbeeld voor de rest van de wereld.’ Dat oordeelt kinderrechtenorganisatie Kidsrights, die vergeleken heeft hoe het zit met toegang tot onderwijs in verschillende landen.

Nederland komt in het Kidsrights-rapport over het algemeen goed uit de bus, maar gedurende de pandemie heeft de overheid een aantal flinke steken laten vallen, zo luidt de analyse.

Er is onvoldoende gedaan om de “scholen veilig open te houden,” en meer algemeen is er “geen duidelijke koers gevaren,” aldus voorzitter Marc Dullaert.

Kinderen werden in de pandemie een “middel” om een virus te bestrijden, en het recht op onderwijs verdween naar de achtergrond. De scholen zijn pas weer volledig geopend als één van de allerlaatste sectoren, en ook dat wordt Nederland zwaar aangerekend.

Andere landen deden dat stukken beter: Schotland en Bangladesh hebben allebei veel meer gedaan om de fysieke en mentale gezondheid van hun schoolgaande jeugd te beschermen.

Het enige punt waarop Nederland lof kreeg toegezwaaid, was op informatievoorziening. De kinderpersconferenties en online informatie over Covid-19 waren een uitstekend initiatief, zo vond Kidsrights.

