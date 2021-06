KPMG luidt noodklok: ‘Zorg wordt onbetaalbaar, kleine ziekenhuizen zullen mogelijk omvallen’

Accountantsbureau KPMG vindt dat de zorg in Nederlandse ziekenhuizen drastisch moet veranderen. ‘In de huidige vorm wordt het onbetaalbaar’, stelt de organisatie. Als er niet snel iets verandert dan kan het zelfs zo zijn dat kleine ziekenhuizen binnen tien jaar mogelijk om zullen vallen. Dat meldt dagblad Trouw.

Opvallend is dat KPMG pleit voor vernieuwingen in de ziekenhuiszorg om de kosten nog enigszins te kunnen drukken. De nadruk moet wat hen betreft komen te liggen op preventie, terwijl tegelijkertijd de patiënt meer centraal moet komen te staan. Betere samenwerking met huisartsen of verpleeghuizen is het advies.

Er valt natuurlijk veel te zeggen voor het idee van preventie en betere samenwerking, maar dat lost het fundamentele probleem niet op. Dat is zoiets als pleiten voor minder autorijden omdat auto’s en benzine zo duur zijn geworden. Het probleem lijkt hem namelijk meer te zitten in de absurde hoeveelheid bureaucratie en een marktmodel in de zorg waarvan iedereen nog steeds beweert dat het een ‘vrije markt’ is.

Het advies van KPMG komt vooral de zorgverzekeraars goed uit. Wie geen gebruik maakt van zorg maakt immers ook geen aanspraak op de verzekering. Nergens wordt echter ook maar iets gezegd over het zorgsysteem zelf. Als we kijken naar de redenen voor waarom het zorgpersoneel de sector verlaat, dan komt onnodige bureaucratie en enorme werkdruk steevast bovenaan in het lijstje te staan. Daar zou een volgend kabinet wat aan moeten doen, voordat lokale ziekenhuizen echt overal om beginnen te vallen!

