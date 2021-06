LOL! EU-leiders keren zich tegen oproep Rutte om vertrek Hongarije

Zowel de Franse president Emmanuel Macron als de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, keren zich tegen de oproep van onze eigen demissionaire premier Mark Rutte om Hongarije te laten vertrekken uit de Europese Unie. “Er zijn tien miljoen goede reden” om het land erbij te houden, stelt Von der Leyen.

De EU als gemeenschap van waarden is een totale grap. De unie kan Hongarije er niet uittrappen omdat dit niet in het verdrag van de EU is opgenomen, landen kunnen alleen zélf vertrekken. Rutte blies wel hoog van de toren dat Hongarije er maar uit moest stappen, maar voelt er zelf ook niks voor om het voor de EU mogelijk te maken lidmaatschappen in te kunnen trekken, zegt hij volgens De Telegraaf.

Tegelijkertijd willen Macron en Von der Leyen niet eens dat Hongarije eruit stapt, want dat geeft natuurlijk een slecht signaal naar de rest van de lidstaten (helemaal na de Brexit). Ze zouden het land wel kunnen straffen, maar het is maar de vraag hoe eventuele toekomstige lidstaten tegen zo’n stap aan zullen kijken. Het is in ieder geval geen aantrekkelijk vooruitzicht!

De oh zo belangrijke waarden van de Europese Unie worden dus waarschijnlijk alleen in woord verdedigd, maar niet in daad. Von der Leyen kwam namelijk niet verder dan het sturen van een brief waarin ze namens de Europese Commissie haar zorgen uitte over de wet. En ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel hield het bij een ‘krachtige‘ “deze wet is verkeerd”.

De EU kan dus eigenlijk niet zoveel en ook dát levert imagoproblemen op. Orbán lacht zich ondertussen helemaal kapot. Als hij vaker dit soort ‘stunts’ uithaalt, en die kans zit er dik in, dan blijft er weinig van die ‘gemeenschap van waarden’ over. Of wat denk je dat er gebeurt als Vladimir Poetin de antihomowetten in zijn land verder aanscherpt, dat Duitsland geen Russisch gas meer gaat kopen? De vrijblijvende morele afkeuring vanuit de EU loopt tegen zijn grenzen aan en dat beginnen we steeds meer te merken.