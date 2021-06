LOL! GeenStijl confronteert Sigrid Kaag met “ik wist het niet”-leugen: “Hoe komt ‘Sigrid en wij’ dan in het fragment?”

In haar eerste verklaring sinds bekend werd dat D66 en de VPRO actief samenwerkten om een propagandadocumentaire te maken over Sigrid Kaag liet mevrouw de prinses weten dat niets misdaan had. Ze was zich nergens van bewust! Het was haar team dat dit deed. Helaas voor haar tonen de onderlinge berichten een ander beeld. Oeps!

Ah, dit is echt heerlijk, zeg. Echt hoor. Met de minuut wordt de saga rond KaagGate vermakelijker. En dat wil wat zeggen, want ik zit nu al bijna 24 uur met een lijpe, gelukzalige grijns voor de computer.

Hoe dan ook, eerder vandaag reageerde Sigrid Kaag dan eindelijk op de heisa rond haar persoon. Haar verdediging bestond er – naast allerlei gehakkel en gestotter – eigenlijk uit dat ze nergens van wist. Zeg maar, de D66-versie van Shaggy’s It Wasn’t Me. Maar dan zonder vette beat.

Al die aanwijzingen kwamen van haar team. Zelf staat en stond ze daar ver, ver boven. Kilometers ver, zelfs. Ze houdt zich écht niet bezig met dat soort dingen. Haha, nee, daar is het gepeupel voor. Niet mevrouw Kaag zelf. Die zorgt er immers voor dat ze nooit vieze handen krijgt.

Maar, oeps! Er is een klein, miniem!, probleempje. GeenStijl heeft namelijk de correspondentie in handen tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, D66, én de documentairemakers. En, je gelooft het niet, maar daaruit blijkt dat Kaag wel degelijk betrokken was bij het hele gebeuren.

Lees dit fragment maar eens goed door:

Update. Kaag zegt dat ze van niks wist, maar hoe komt het zinnetje "Sigrid en wij" dan in het fragment waarin het campagneteam enorm sturende voorstellen doet? #Kaaggate https://t.co/AeApT5DdY3 pic.twitter.com/uHhBG7TRR9 — GeenStijl (@geenstijl) June 30, 2021

Daar staat dus, “[e]n dan van onze kant nog een meer wezenlijk punt, waar Sigrid en wij na een nachtje slapen alleen maar meer van doordrongen zijn geraakt. Er moet echt iets in de documentaire over haar idealen, over het waarop van de stap die ze nu zet. Nu zit dat er helemaal niet in.”

“Waar Sigrid en wij.” Jawel, het staat er echt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zoals ze in Amerika in dit soort situaties: Oeps! It looks like somebody got caught with her hands in the cookie jar!