LOL! PvdA-bestuurslid stapt woedend op: ‘Discussies zijn voor de vorm, niet voor overwegen andere uitkomst’

Hilarischer dan dit wordt het eigenlijk niet. Kristina van der Molen was tot voor kort – nou ja, tot vandaag – bestuurslid bij de PvdA. Dat werd ze omdat ze dacht dat ze in die hoedanigheid iets positiefs kon betekenen voor haar partij, en daarmee voor het land. Maar wat schetst haar verbazing? Het bestuur is slechts een stempelmachine! In het partijkartel is er helemaal geen ruimte voor diversiteit van opvattingen, en al helemaal niet voor het dichter bij elkaar brengen van kiezer en partijtop. Joh!

We mogen dit ongetwijfeld niet vermakelijk vinden, maar natuurlijk is het dat wel. Want Van der Molen schrijft in haar brief, waarin ze haar functie opzegt, dat “het partijbestuur niet enkel een stukkenmachine [kan] zijn. Helaas komt het hier wel te vaak op neer. De partij heeft juist meer concrete actie nodig vanuit het bestuur. Deze tegenstelling frustreert mij diep.”

PvdA-bestuurslid ⁦@kristinavdmolen⁩ stapt per direct uit het partijbestuur pic.twitter.com/JCd1CwxMwn — Jaap Jansen (@JaapJansen) June 28, 2021

Met andere woorden, ze dacht dat ze zowaar iets kon veranderen als bestuurslid. Ha-ha. Och, naïeve dame, hoe had je zo kunnen denken? Weet Van der Molen dan niet dat dit helemaal de bedoeling niet is?

“Toen ik solliciteerde was de insteek dat ik een proactieve rol zou gaan spelen in de vereniging. Er waren mensen nodig die diepgeworteld zijn in de partij en bereid waren hun handen uit de mouwen te steken. Dit viel in de praktijk helaas tegen,” schrijft ze.

Nogal wiedes, natuurlijk. Want als kartelpartijen zeggen dat ze willen dat mensen de “handen uit de mouwen” steken, dan bedoelen ze dat die figuren hun best moeten doen om de beslissingen die genomen zijn door de leiders van een partij te verkopen aan het gewone klootjesvolk. Dát is hun functie: straatventers.

“In het bestuur zijn wij vooral bezig met het goedkeuren van stukken, dat wil zeggen: de papieren werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat er een afstand ontstaat tussen de vele leden van het partijbestuur (tien, naast de voorzitter) en de partijleden. Veel leden die ik spreek weten niet wie er in het partijbestuur zitten of waar zij hen voor kunnen benaderen. Signalen uit de vereniging komen daardoor niet, of niet snel genoeg bij het (voltallige) partijbestuur,” schrijft mevrouw de in 1993 geboren idealiste.

“De tweede hoofdreden voor mijn vertrek is het gebrek aan inhoudelijke politieke gesprekken/debatten in het partijbestuur. Regelmatig worden in vergaderingen belangrijke politieke gesprekken vakkundig geparkeerd. Er is hoogstens tijd voor een paar korte rondes van individuele inbreng. Zelden is er ruimte voor echte discussie,” legt Van der Molen vervolgens uit.

Ja. Dat klopt. En nee, dat is geen ongelukje. Want de partijtop – of dat nou bij de PvdA is of bij willekeurig elke ander lid van het partijkartel – wíl geen discussies. Er is een bepaalde lijn uitgestippeld, en die lijn moet ten koste van alles gevolgd worden. Discussies zijn daarbij helemaal niet gewenst.

Het enige waarover nog een beetje gediscussieerd mag worden is over de middelen waarop de doelen het best bereikt kunnen worden. En zelfs dat is eigenlijk geen echte discussie, want ook in dat opzicht zijn de zaken vaak maar al te zeer dichtgetimmerd; niet alleen bij de PvdA, maar ook bij GroenLinks, D66, CDA en natuurlijk al helemaal bij de VVD, waar er intern écht geen enkele vorm van discussie over wat dan ook gewenst is.

Afijn, heel goed dat Van der Molen de realiteit bij de PvdA onder ogen ziet. Een vrouw met haar idealen moet helemaal niet actief zijn bij een partijkartel. Probeer het eens bij Splinter, zou ik zeggen.