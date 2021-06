Minister Van Ark heeft Kamer niet correct geïnformeerd: Sywert van Lienden kreeg gigantische voorkeursbehandeling

De mondkapjesdeal zonder winstoogmerk, waar Sywert van Lienden toch behoorlijk dik aan heeft weten te verdienen, blijkt tot stand te zijn gekomen doordat het ministerie van Volksgezondheid hem een enorme voorkeursbehandeling heeft gegeven. Diverse kritische geluiden binnen de overheid zijn structureel genegeerd door het ministerie. Dat meldt Follow The Money.

Sinds is gebleken dat Van Lienden miljoenen euro’s heeft verdiend aan de mondkapjesdeal, is het eigenlijk alleen maar over hem gegaan. Hij werd de zondebok en dat is ook deels terecht, maar dat is niet het hele verhaal.

Het ministerie van Volksgezondheid is namelijk de andere boosdoener en die is tot voor kort redelijk buiten schot gebleven. Zelfs na een debat in de Tweede Kamer met minister Tamara van Ark van Medische Zorg leek er nog niet veel aan de hand. Maar nu blijkt dat zij de Kamer gewoonweg verkeerd heeft geïnformeerd!

De inkooporganisatie van de overheid, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), heeft namelijk meermaals kritiek geuit op het zakelijke voorstel van Van Lienden. De mondkapjesdeal was namelijk niet nodig, te duur, en er waren betrouwbaardere partners in beeld met meer ervaring en lagere prijzen. Het ministerie heeft dat telkens genegeerd. Minister van Ark vertelde aan de Tweede Kamer dat het aanbod wél voldeed aan de criteria van prijs, kwaliteit en leveringszekerheid.

“Er was geen enkele urgentie voor de bestelling: er waren meer dan genoeg voor mondkapjes voor het gehele jaar, ook bij mogelijke nieuwe coronagolven. ‘Wij hebben het afgewezen op de hoeveelheid,’ zegt een direct betrokkene. Er was dan ook geen haast bij de levering: die arriveerde maanden later met zeevracht”, aldus ingewijden van het LCH.

Daar komt ook nog eens bij dat de bestelling van 40 miljoen mondkapjes door het ministerie volledig vooraf werd gefinancierd. Er was dus praktisch géén risico voor Van Lienden. Iets wat het ministerie volgens een betrokkene normaal gesproken nooit doet.

Ook blijkt Van Lienden vrij makkelijk toegang te hebben gehad tot het consortium en het ministerie, terwijl de meeste andere (ervaren en betrouwbare) aanbieders dat niet zo makkelijk voor elkaar kregen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Alles wijst erop dat Van Lienden door het ministerie voor is getrokken en dat er vanuit het ministerie op roekeloze wijze is besloten om flink veel geld uit te geven aan één van de slechtere opties die men op dat moment had. Dat Van Lienden daar van heeft kunnen profiteren is kwalijk, maar het ministerie heeft hem die mogelijkheid gegeven!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!