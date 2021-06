Mondkapjesloze zomer gloort aan de horizon: ‘Van die maatregel wil je als eerste weer af’

Het is goed mogelijk dat Nederlanders een mondkapjesloze zomer tegemoet gaan. Het OMT ziet er namelijk wel brood in om de maatregel eerder dan gepland, begin september, af te serveren. Het corona-adviesorgaan van de overheid gaat de komende tijd in conclaaf om te bekijken of voor aankomende zomer de weinig geliefde gezichtsmaskers al kunnen worden afgevoerd.

Momenteel geldt er nog een mondkapjesplicht in publieke gebouwen, het openbaar vervoer en horeca. Die maatregel vervalt mogelijk binnen enkele weken al.

OMT-lid Andreas Voss ziet weinig heil in een hoge temperaturen in combinatie met de plicht een extra stoffen masker te dragen: “Straks heb je een hete zomer en zadel je mensen op met een mondkapje, terwijl het aantal besmettingen heel laag ligt.”

Andere OMT’ers trekken hele nut van de maatregel in twijfel, of speculeren over een eerdere afschafdatum: ‘wellicht eerder,’ aldus OMT’er Alex Friedrich.

Ook het kabinet heeft wel oren naar een vroegtijdig einde van de mondkapjesplicht: “Het moet weloverwogen,” aldus een insider: “Maar van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste weer af.”