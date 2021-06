Mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op: “Na goed onderling overleg” uit elkaar

Onze grote christendemocratische vrienden hebben de rel rond Pieter Omtzigt gebruikt om een ánder schandaal even snel, terwijl niemand kijkt, ‘op te lossen.’ Het partijbestuur heeft namelijk bekendgemaakt dat mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden zijn lidmaatschap van de partij heeft opgezegd. Dit natuurlijk vanwege alle negatieve aandacht die hij en de partij kregen nadat bekend was geworden dat hij de boel geflest had.

“Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van het christen-democratie,” beweert Van Lienden heel netjes op de website van de meest hypocriete en zelfs ronduit kwaadaardige partij van Nederland. Hij wil de onderzoeken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afwachten, “en dan ga ik graag in gesprek met het CDA over de toekomst.”

Het bestuur zelf zegt dat het allemaal na buitengewoon “goed onderling overleg” is gegaan. De partijen hebben rustig met elkaar gezeten, tips and tricks uitgewisseld, het hier over gehad, en daar over had, en nou ja, toen was de conclusie dat vooral in het belang van het CDA zélf was als Van Lienden die club verliet. En snel een beetje. Maar natuurlijk wel op leuke, vriendelijke wijze. Want je moet er niet aan denken dat het met ruzie gebeurt. Natuurlijk.

Natuurlijk kan een blinde nog zien wat hier aan de hand is: het CDA wil deze mondkapjesslijter lozen. En dat kon omdat de aandacht gericht is op Omtzigt. Niemand die echt bezig is met Van Lienden en de minimaal negen miljoen euro (mogelijk meer) die hij overhield aan de mondkapjesdeal waarvan hij steevast beweerde dat hij het allemaal “om niet” deed.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het CDA en de jokkende mondkapjesslijter Sywert spelen dus weer eens politieke spelletjes. Je zou er bijna van schrikken.