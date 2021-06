Nederland blijft ver achter met terugdringen broeikasgassen: uitstoot moet twee keer sneller omlaag

Nederland doet het in vergelijking met omliggende landen niet bijzonder goed wat betreft het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag te verschijnen studie, waarin de situatie uit 1990 wordt vergeleken met de verwachte situatie in 2050, wanneer ons land zichzelf heeft voorgenomen klimaatneutraal te zijn.

Nederland heeft nog een berg werk te verzetten, concludeert het PBL. Als ons land de doelstellingen wil halen, moet het met dubbel de snelheid van Zweden vaart maken met het verduurzamen van de economie. Behalve het genoemde Scandinavische land, doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken het stukken beter.

Het venijn zit hem met name in het energiegebruik: dat is nog voor een te groot deel fossiel, denkt het PBL. Biomassa moet daarom opnieuw als optie op tafel komen te liggen, want zonder het verbranden van hout “wordt het nog lastiger de klimaatdoelen te halen,” aldus de Groningse lector energietransitie Martien Visser.

Het PBL adviseert verder om burgerfora in te richten, zodat Nederlanders zichzelf betrokken en gehoord voelen bij de energietransitie. In Frankrijk is daar al succes mee geboekt, schrijft het Planbureau. Verder moet de overheid meer warmtenetten optuigen, aldus de econometrische club.